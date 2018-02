La diputación implica a 150 entidades en el plan de empleo provincial

La Diputación de Castelló implicará a más de 150 entidades de la provincia en su ambiciosa Estrategia para el Empleo (Estrategia Provincial para el Fomento del Empleo, el Emprendimiento y la Promoción Económica en la Provincia de Castelló) de este 2018. Concluido el plazo de adhesión, esta iniciativa ha conseguido un respaldo de récord, lo que hace prever que el alcance de las acciones formativas de la Diputación en materia de empleo supere el de 2017 cuando ya la Diputación consiguió beneficiar a 16.000 castellonenses para generar más y mejores oportunidades laborales y económicas en los municipios de la provincia.

El diputado de Promoción Económica, Salvador Aguilella, ha explicado que «hace cinco años que comenzamos esta gran estrategia que engloba a todas las instituciones, entidades y organizaciones que trabajan por crear empleo en la provincia, y los datos no dejan de mejorar. Este respaldo de récord no es sino un indicador más de la calidad formativa y de los buenos resultados que está registrando el trabajo por el empleo que se hace desde la Diputación. Somos conscientes de que, a pesar de que la situación económica ha mejorado, no debemos bajar la guardia y debemos seguir siendo aliados del progreso y de la generación de nuevas oportunidades económicas y laborales en todos los pueblos de Castelló».

Hay que tener en cuenta que la Estrategia Provincial de Empleo de 2018 de este año incluirá 45 programas distintos y contará con un presupuesto de más de 4 millones de euros.

Tal es la envergadura de esta actuación provincial que colaboran la UJI, la Cámara de Comercio, el CEEI, la Cámara de Comercio y el Secot en la implementación de programas innovadores. Se coordinan acciones de la Comisión Europea (que ha otorgado a la Diputación reconocimientos por ser la administración española que impulsamos mejores programas para los emprendedores), del Gobierno de España y de la Generalitat.

Además, un total de 20 entidades sin ánimo de lucro (entre ellas la Federación Empresarial del Alto Palancia, Fundación Globalis, Asociación de Mujeres Emprendedoras, Fundació Noves Sendes, Asociación de Técnicos Cerámicos o la Fundación Síndrome de Down) han solicitado participar en programas para fomentar el empleo y el emprendedurismo.