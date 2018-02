La AMPA del IES Alto Palancia denuncia la desaparición de 10.000 ? de su cuenta bancaria

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Alto Palancia de Segorbe ha presentado una denuncia tras detectar que han desaparecido alrededor de 10.000 euros de la cuenta. La presidenta de la asociación informó de los hechos el pasado 27 de enero a la Guardia Civil, que ya ha abierto una investigación por un supuesto delito de estafa bancaria, según fuentes consultadas por Levante de Castelló.

Al parecer, a finales del año pasado detectaron que, al consultar el estado de las cuentas en la sucursal bancaria, el saldo no coincidía con el que les aparecía en la cuenta de la versión online. Es decir, habría una «duplicidad de cuentas» que arrojaban movimientos y saldos distintos de un mismo número de cuenta, y en uno de ellos no contaba el dinero real del que disponía la entidad en ese momento.

En concreto, y según explican las mismas fuentes, en la versión «online» se reflejaría los datos «reales» del estado económico de la asociación pero cuando se consulta en ventanilla aparecen «varias transferencias por importes que varían desde 500 a 2.000 euros, más los gastos». «Además, las transferencias, alrededor de una veintena, se hacen a otro banco de la misma localidad. Ahora habrá unos 700 euros cuando tendría que haber 1.000, aproximadamente», añaden. Ante esta situación, la asociación decidió informar de los hechos y formalizó la denuncia el pasado 27 de enero por una supuesta estafa bancaria.

Tal como apuntan fuentes conocedoras de lo sucedido, en un primer momento se apuntó a que pudieran haber hackeado la cuenta. No obstante, según dicen, desde el banco no les han dado ninguna explicación y, «como todavía no está el dinero», se optó por formalizar la denuncia. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con la entidad bancaria para que diera su versión de los hechos.



Por su parte, la Guardia Civil de Castelló ya ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y poder averiguar dónde ha ido a parar el dinero y cómo se ha podido extraviar de esa manera. Para ello ya se ha llamado a declarar a varias personas de la asociación para que den testimonio de cuáles han sido los movimientos bancarios que se han realizado desde la AMPA.

Esta situación ha causado un cierto malestar en la Asociación de Madres y Padres del instituto Alto Palancia ya que, debido a que no pueden acceder a este dinero, no se han podido programar actividades con normalidad, como todos los años.

El delito de estafa se regula en el Código Penal donde también se identifica como delito aquellas manipulaciones informáticas con las que mediante diferentes artificios ilegítimos consigan una transferencia patrimonial no consentida, siempre y cuando la cantidad estafada sea más de 300 euros.