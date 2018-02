La diputación subvencionó con 7.000 euros un concierto de Raphael en Benicàssim

El grupo de Compromís en la Diputación de Castelló ha denunciado la falta de «claridad» de las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a las asociaciones culturales de la provincia, extremo, que a su juicio, permite optar a las ayudas a colectivos ajenos al objeto de la convocatoria, como asociaciones taurinas o firmas privadas promotoras de eventos como, entre otros, un concierto del cantante Raphael den Benicàssim, o cofradías de Semana Santa y clubes de moteros.

El motón de estas ayudas en 2017 por ese concepto fue de casi 400.000 euros, cifra similar a la que prevé la edición de este año.

«Son una especie de cajón de sastre, y no todos los colectivos conocen estas peculiaridades de la convocatoria », precisa Xavi Trenco, portavoz del Grupo Provincial de Compromís.

La coalición ha presentado un recurso de reposición a las bases de la convocatoria de este año que, entre otras cuestiones, abogan por excluir a unas serie de entidades y despolitizar el órgano que las aprueba.

En su recurso, compromís proponen que los beneficiarios de las ayudas sean exclusivamente las asociaciones culturales de la provincia de Castelló «debidamente inscritas en el registro de entidades culturales de la diputación». Y plantea excluir a actividades o programas vinculados a festejos taurinos, escolares, deportivas, de promoción social o viajes de carácter cultural recreativos. Para Compromís, muchas de esas actividades están alejadas del fin cultural o ya cuentan con otras líneas propias de subvención, como en el caso de las asociaciones taurinas o deportivas.

Trenco también criticó los justificantes de gastos aportados por los beneficiarios, como por ejemplo inserciones publicitarias para promocionar los eventos.

El equipo de gobierno de la institución provincial, a través del vicepresidente Vicent Sales, ha defendido la oportunidad de la convocatoria que se mantendrá con las mismas bases para la edición de este año. El PP no va a variar su actitud en este apartado. Ayer, El el vicepresidente Sales se reunió con representantes de las entidades.

«El recurso de Compromís no frena la convocatoria, porque no pone en cuestión ningún aspecto jurídico o legal, si no cuestiones de oportunidad política, cómo qué colectivos fomentan la cultura», señaló. «Cada grupo tiene si criterio en este sentido», añadió.

Sales indicó que la convocatoria incluye un doble apartado, las ayudas ordinarias a colectivo consolidadas y las extraordinarias a eventos, a las que pueden optar empresas con ánimo de lucro. En este último apartado, Sales incluyó la subvención de 7.003,26 euros al concierto de Raphael.