La estratègia del ventilador

Divendres passat, en sessió plenària extraordinària, debatíem sobre corrupció i sobre la necessitat de crear un òrgan municipal per a lluitar contra ella. I es van poder escoltar les opinions de tots i totes les portaveus excepte la del propi Partit Popular, que va preferir amagar-se darrere del coportaveu.

La proposta plenària va eixir per unanimitat però va quedar de manifest que el Partit Poliimputat de les gavines no es pren seriosament la corrupció. Després d´escoltar-los ens vam adonar que no són conscients del mal que han fet a tots els nivells: a nivell social, a nivell econòmic, a nivell polític i a nivell institucional.

El desprestigi al qual han sotmés a les Institucions públiques i als seus representants tardarà molt a reparar-se, molt. Han aconseguit, amb més 900 membres que estan sent investigats o processats i amb 63 casos oberts per corrupció, que la ciutadania veja als ajuntaments, les diputacions, governs autonòmics i al govern central com una cova de lladres, com un grapat de pocavergonyes que vénen a enriquir-se.

I segueixen amb el seu mantra pepero del "no me consta" de M. Rajoy, eludint la seua responsabilitat política, alimentant la pèrdua de confiança en el sistema i representant el que sembla un vodevil, una sèrie d´embolics cutre de serie B més pròpia de la telebasura. Qualsevol cosa abans de demanar perdó i prendre seriosament la corrupció. Així doncs comencen amb l´estratègia del ventilador: escampar les seues misèries i les seues vergonyes a tothom que tinga en voltant que no siguen ells i entonar el "tots som igual".

Però no, tots no som igual, nosaltres no som del club de Carlos Frabra, Víctor Campos o Ricardo Costa, d´eixe club són ells. Nosaltres no som igual que ells.

Nosaltres no governem com ells. Nosaltres no tenim les mateixes prioritats que ells. A nosaltres no ens han pagat la campanya amb diners negres com a ells. Nosaltres no tenim una "contabiliad extracontable" com ells. Nosaltres no fem "indemnizaciones en diferido en forma de simulación" com ells. Nosaltres no contem bitllets negres dins del cotxe com ells. Nosaltres no tenim "amiguitos del alma" com ells.

Nosaltres no estem acusats de destruir proves. Nosaltres no paguem amb diners negres ni demanem diners a empreses per a pagar campanyes. Nosaltres no fiquem la mà a la caixa.

Ni amb nosaltres no va entrar la Guàrdia Civil a este ajuntament com va passar amb ells.

Des de l´Ajuntament de Castelló treballem cada dia per millorar el control i la transparència. Cal ser escrupolosos amb els diners públics.

Però no només amb els diners, també ho hem de ser amb el patrimoni, amb l´ús dels serveis públics, amb la concessió de subvencions, amb la cessió d´espai públics, amb l´entrega de llicències i permisos, amb els concursos i oposicions i tantes altres coses que, sent generosos, en els darrers anys no han estat tan controlats com haurien de haver-ho estat.

Al Partit Popular van desprestigiar tot allò que van ocupar, nosaltres treballem i treballarem sempre, amb vocació de servei públic, per a dignificar les institucions públiques i per a millorar la vida de les persones.