A l'assalt de Castelló

Més de mil alumnes de 17 centres de secundària de la província de Castelló van participar ahir en la segona edició del World Mobile City Project, un projecte educatiu que va nàixer a Catalunya i que fomenta l'ús dels mòbils per a aprendre. Una aventura tecnològica però que, no obstant això, no aboca als adolescents al sedentarisme enfront d´una pantalla de mòbil. Aquesta iniciativa es realitza en diferents províncies espanyoles i ací rep el nom de Castellonada. Consisteix en una gimcana no competitiva en la que els participants, dividits en grups, han de recórrer diverses localitzacions de la ciutat i superar una prova, fins completar la sèrie. I tot això fent ús dels mòbils. Com? Amb una aplicació de realitat virtual (Life 360) desenvolupada per la Universitat Politècnica de Catalunya, que es personalitza per a cada ciutat i que dóna les pistes amb la lectura del codi QR, que només s'activa quan l'alumne o l´alumna participant es troba a menys de cent metres del lloc requerit. Així, amb el mòbil poden accedir a una de les cinc proves. Ahir, aquestes consistien en fer una entrevista, respondre a un qüestionari tipus Trivial, gravar una escena d'acord a un text literari, la prova científica i matemàtica i una fotografia.

Quan el grup superava la prova la pujava a les xarxes socials, Instagram o Twitter amb les seves corresponents etiquetes i «hashtags», i eren supervisades pels professors en temps real a través de GPS des del centre de control instal·lat al Menador Espai Cultura, lloc des d'on va arrancar la gimcana. Així, aquesta prova persegueix dos objectius. El primer, que té a veure amb les TIC i que consisteix en la didàctica de les competències digitals mostrant l'ús educatiu dels dispositius mòbils; i el segon, cultural, amb la difusió de temes i itineraris culturals per donar a conèixer el patrimoni castellonenc. Tot això complementat amb eines digitals (codi QR, Twitter, Instagram, ...) «que atrauen els joves i els motiva per aprendre», expliquen Antoni Navarro i José Muñoz, assessors TIC del Cefire Castelló.

A més, en el cas de Castelló, la gimcana es va completar amb la gravació d'una escena de ciberassetjament per mostrar l'altra cara: el mal ús dels mòbils. Aquesta activitat, que va comptar amb la col·laboració del grup de teatre Caixó, va ser el pont dels diferents usos de les plataformes mòbils. «Que el mòbil siga per ensenyar a crear, no per castigar», va apuntar Navarro. La cloenda va ser la flashmob, també sobre el ciberassetjament.

La Castellonada està organitzada pels professors que han comptat amb la formació pertinent a través del curs «Itineraris i gimcanes digitals» ofertat pels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (Cefire). Forma part del projecte World Mobile City Project, que va iniciar el curs 2012-13 l´Equip LaceNet, una associació catalana de professionals de l´ensenyament. Es celebra per segon any a Castelló, i també té lloc a València, Barcelona, i altres ciutats.

Ahir, a València anaren Ana Toledo, Andrea Vaquerizo, Mar Talamantes i Elsa Nieto de l´IES Honori Garcia de la Vall d´Uixó. «És una experiència que no podem tindre cada dia, perquè no som de València, i així, coneixem museus i llocs on no aniríem», comenta Ana Toledo.

El seu grup havia d´anar a l´Estació del Nord, al Gulliver, al Bioparc i a la casa museu Benlliure. En la primera parada, la seua tasca era fotografiar-se amb el mosaic que representa l´horta de València, recitar a Teodor Llorente i buscar la inscripció «Bon viatge» que està en diversos idiomes en els murs de l´estació. A Elsa Nieto, l´activitat li encanta: «tant de bo poguérem continuar quan anem a la universitat», confessava.

Olga Gargallo, és la professora de Valencià d´estes alumnes. Considera que la Valencianada és «una activitat molt completa que treballa molts aspectes de diferents assignatures, perquè descobrixen una ciutat que tenen poc xafada i, a més a més, són espais nous per a ells». Tanmateix, apunta que l´experiència de guiar-se amb el mòbil i amb la geolocalització «els resulta molt divertida i aprenen molt».