La polémica por los contratos del Hospital Provincial

La consellera de Sanitat, Carmen Montón, apuntó en relación a los contratos de los trabajadores del Hospital Provincial que se han llevado a los juzgados que «se respetarán los derechos laborales que los juzgados reconozcan». En cuanto a una posible «guerra personal» con el presidente de la diputación Javier Moliner dijo que «por mi parte no tengo ninguna guerra particular, lo que tengo es la firme vocación de hacer del hospital provincial un hospital de todos, no solo de algunos».