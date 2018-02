El Villarreal C persigue su tercera victoria a domicilio

El jugador del Villarreal C, Akale, ante el Torre Levante.

El Villarreal C, que el sábado rompió la mala racha de cuatro partidos sin ganar (dos empates y dos derrotas), intentará esta tarde-noche mejorar su bagaje lejos de casa intentando sumar la tercera victoria fuera del Mini Estadi en el Palleter contra el Paiporta. Hasta la fecha el joven equipo entrenado por Pere Martí únicamente ha sido capaz de arrancar la victoria en las visitas a los feudos del Silla y del Roda (en ambos casos por 1-2). Ahora se medirá a un rival como el Paiporta que llega tras perder (1-0) en el campo del Crevillente y que se encuentra a cinco puntos de las plazas de descenso.

El rendimiento del segundo filial amarillo como visitante es bastante mejorable. Sus partidos se saldaron con esas dos únicas victorias, más cuatro empates y hasta siete derrotas. Unos números muy pobres que chocan bastante con la solidez del equipo de Pere Martí en casa donde hace más de una vuelta que no pierde. En total, hace 162 días.



Ausencias amarillas

Para esta cita el Villarreal C tendrá numerosas bajas. Se encuentran lesionados los delanteros Chepe y Leandro, mientras que tres futbolistas como el portero Marc Vidal, el defensa Migue Leal y el centrocampista Sergio Lozano regresan hoy de Londres tras ser citados por el Villarreal B para los cuartos de final de la Premier League Cup International U23. No llegarán a tiempo. El que volverá es el lateral almassorense Edu Adell, tras cumplir partido de sanción.

A nivel de precedentes, el de duelo de hoy será el primer partido oficial del filial amarillo en El Palleter. El Paiporta perdió por la mínima (2-1) en el encuentro de la primera vuelta disputado en el Mini Estadi. Dos goles del marroquí Mourad Daudí desequilibró la balanza a favor de la escuadra de la Plana Baixa.