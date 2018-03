Con la calculadora en la mano

Una jornada menos y tanto Borriol como Almazora continúan en plazas de descenso, pero en el caso de los borriolenses más cerca que nunca de la permanencia: a siete puntos que, en realidad, son ocho porque con el Elche Ilicitano tiene perdido el 'gol-average'. Pero el triunfo del miércoles con remontada incluida ante el Buñol (2-1) deja más cerca al equipo de Jacint Guimerá de salir de la última posición. El Almazora está a tres puntos de la permanencia, tras caer en la visita al campo del Olimpic (3-1).

El Borriol no tiene otro remedio que ir este domingo a Paterna (12.00 horas) e intentar traerse los tres puntos. Encadenando dos o tres triunfos es cuando realmente verá con más claridad las plazas de permanencia. Enfrente tendrá a un rival que no se pude fiar porque tiene muy cerca los puestos de descenso. Allí, en el Gerardo Salvador, nunca venció el equipo 'rojillo' de la Plana Alta. La temporada pasada empató (1-1), como en la 2015-16 (0-0). Y perdió la 2013-14 por la mínima (1-0). Jacint Guimerá recuperará al lateral Adrián Villarrubia, pero perderá al mediocentro Dani Márquez, por sanción.

En el caso del Almazora también está obligado a ganar para no retroceder en la tabla. Debe subir. Recibirá a un Novelda (domingo 11.45 horas) que acumula once partidos sin perder, con siete triunfos y cuatro empates. Sus seis últimas salidas las saldó con tres triunfos y tres empates. Los almassorenses, capaces de lo mejor y de lo peor, no pueden fallar y tiene que hacer que los tres puntos se queden en el Pesudo.