Educación en valores a través de un grupo scout

Quo Vadis 533. El Grupo Scout se fundó en 1989 y un año más tarde la Federació d'Escultisme Valencià le dio el número 533 y se aprobaron los estatutos así como los colores de la pañoleta que identifican a la agrupación: el morado y el amarillo. El grupo scout no ha dejado de crecer y en la actualidad son más de 120 personas.

Un pequeño grupo de monitores que venían de otro grupo scout que ya existía en Castelló decidieron formar una agrupación con los mismos valores y formas de trabajar scout. Fue en 1989 cuando se fundó el Grupo Scout y un año más tarde la Federació d'Escultisme Valencià le dio el número 533 y se aprobaron los estatutos así como los colores de la pañoleta que identifican a Quo Vadis 533: el morado y el amarillo.

Y ¿por qué Quo Vadis 533? Como explica una de las monitoras del grupo, Paula Mateos, «cuando decidieron separarse del otro grupo (con el que hoy en día se tiene una muy buena relación y se suele colaborar) mucha gente les decía '¿pero a dónde vais?'» ya que no entendían cómo tres o cuatro personas iban a poner en marcha un nuevo grupo scout en Castelló, donde ya existían varios, «y en latín 'a dónde vas' es 'Quo Vadis'». Y así fue cómo comenzó a andar el Grupo Scout.

Desde entonces y hasta el día de hoy la asociación ha ido creciendo de forma considerable y en la actualidad son más de 120 personas los que forman parte de la misma, todos federados en Scouts Valencians, que es la oficina federal de ASDE (Federación de Asociaciones de Scouts de España).

En Quo Vadis 533 hay educandos desde los 5 años a los 21 y son principalmente de Castelló, pero también hay niños y jóvenes del Grau, Vila-real, Almassora, Onda y Benicàssim.

Todos ellos están divididos en secciones o «ramas»: los más pequeños son los Castores (de 5 a 7 años), los Lobatos (8-11 años), la Tropa o sección scout para los jóvenes 12 a 14 años, ya que es escultismo se fundó con chavales de estas edades, la esculta (15-17) y por último el Clan (de 18 a 21 años). Una vez terminadas las etapas como educando, se pasa a Scouter (monitor adulto voluntario) y ellos son los encargados de gestionar el grupo y cada una de las secciones. Paula Mateos incide en que todas las personas que colaboran con el grupo scout son voluntarios y, además, ellos mismos son los que gestionan todo el tema de papeleos (seguros, altas) así como la búsqueda de campamentos, planificación de actividades...

Cada sección tiene un coordinador y por encima de todos está la jefa de grupo, que en Quo Vadis 533 es Nuria y lleva en el grupo prácticamente desde que se fundó.

Paula comenta que «esto de ser monitor o scouter es algo muy vocacional; la mayoría somos scouts desde pequeños, y si no es así, cuesta mucho entender por qué te apasiona este mundo o por qué invierte tanto tiempo en algo que a primera vista, no te da beneficio económico, sino que más bien te cuesta. Pero los amigos que haces por el camino, lo que aprendes, las aventuras que vives, no se puede describir, hay que vivirlo y entenderlo».

En cuanto a las actividades que realiza Quo Vadis 533 durante el año, además del campamento de verano que dura entre 10 y 12 días, realizan un campamento de Pascua de tres días y varias acampadas de fin de semana.

Y además de las actividades que organizan junto a otros scouts de la Comunitat, la entidad colabora con otras asociaciones como la Asociación Contra el Cáncer, visitan residencias de ancianos y participan en eventos locales.

Durante todas esas actividades los scouts aprenden sobre todo a respetar al prójimo, a la naturaleza, «es una educación en valores», añade Paula.



Tercer premio

Dentro de esas salidas que organiza el grupo scout se encuentra la realizada hace unas semanas con motivo del LIII Festival de la Canción Scout organizado por la federación de Scouts Valencians que se celebró en Elche. De entre los diez grupos que se presentaron a la categoría de canciones Quo Vadis 533 fue la única representación de la provincia de Castelló y, a pesar de que llevaban veinte año sin presentarse al concurso, consiguieron el tercer premio. Una de las niñas, de 17 años, compuso la canción titulada «somos scouts» «y es como si un scout le estuviera contando a alguien que no conoce el escultismo cómo funcionamos y las cosas que hacemos. En nuestro estribillo decimos 'no vendemos galletitas', porque es lo primero que preguntan», añade Paula Mateos.

Tras conseguir ese tercer premio, el grupo scout ya se ha puesto a trabajar en la canción para el año que viene, porque piensan repetir.