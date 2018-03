La policía alerta contra nuevos métodos para robar en fiestas

La Policía Nacional aconseja a los ciudadanos para unas fiestas más seguras, con unas sencillas medidas preventivas para prevenir hurtos y robos en viviendas. Durante las fiestas patronales, se producen hurtos de todo tipo en la ciudad, pero existen algunas modalidades que se dan casi en exclusiva durante esa semana, desapareciendo el resto del año. Durante la fiesta, por la relajación y la despreocupación de nuestro efectos personales, los ciudadanos son víctimas de hurtos, ya que nuestros momentos de distracción son aprovechados por los amigos de lo ajeno para sustraer monederos y móviles. Dentro de los métodos más habituales que se suceden en la Magdalena, se encuentran los policialmente conocidos como: «Chinador» y «Ronaldinho».

Chinador

Consiste en cortar con una cuchilla el bolso o mochila y sustraer el teléfono móvil o la cartera. Es muy habitual que en nuestras fiestas se lleven mochilas de tela a la espalda. Sus características las hacen propensas a este modus operandi, que además se lleva a cabo aprovechando el tumulto, para que un ligero empujón o el roce con alguien en nuestra espalda, no nos parezca sospecho.

Como consejo sería evitar usarlas, es mejor una de costado cerrada o en su caso llevarlas puestas delante y no dejarlas nunca fuera de la vista, no llevar dentro la cartera y/o el teléfono móvil.

Ronaldinho

Este hurto comienza como una tertulia futbolística o recreando un regate en el que los ladrones aprovechan el desconcierto para hacerse con las carteras de la víctima. A diferencia del anterior, suelen buscar víctimas que van solas por la calle, que se dirigen de un lugar de fiesta a otro, y la abordan simulando estar algo ebrios y que le quieren enseñar cómo se hace un regate de futbol, para lo cual se van a abrazar con la víctima y aprovechar ese instante de desconcierto para hurtarle la cartera o el teléfono.

Como consejo sería evitar el contacto físico con extraños cuando la excusa para esa proximidad sea de este tipo. También es útil llevar la cartera o el teléfono en los bolsillos delanteros del pantalón. Si nos han realizado un corte en la mochila o bolso, acudir a comisaría y mostrarlo. De esa manera podemos identificar al autor por el tipo de herramienta utilizado. Si ha sido mediante la técnica del Ronaldinho, y nos damos cuenta justo después de que nos suceda, llamar al 091.