Archivada la primera de las denuncias instadas por la secretaria de Almenara

La magistrada del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Nules ha ordenado el sobreseimiento libre de la denuncia interpuesta por la secretaria municipal del Ayuntamiento de Almenara en la que alegaba que, supuestamente, funcionarios del consistorio habían manipulado un decreto para beneficiar a un constructor.

En su denuncia, la secretaria municipal alegaba que «personas desconocidas habrían alterado el contenido del decreto de alcaldía 175/15 de 14 de julio, cambiándolo por el decreto 33/15 con la finalidad de obtener el levantamiento de una carga urbanística.

En este sentido, el Ayuntamiento de Almenara había dispuesto una carga urbanística sobre las edificaciones del PAI de la playa de Almenara mediante la que no se podían utilizar las obras de edificación hasta que no se recepcionara la obra de urbanización.

El decreto que denunció la secretaria contenía la notificación del levantamiento de la citada carga y en su fabulación, las citadas «personas desconocidas» habrían sustituido el contenido de un decreto por otro para que la secretaria lo firmara, dando entidad a un posible beneficio del constructor.

No obstante, tal y como manifiesta en su auto de sobreseimiento la jueza, «entiende esta juzgadora que se trata de una decisión tomada, según el expediente, dando traslado al constructor y al agente urbanizador para alegaciones, cuenta con el informe favorable del arquitecto municipal que expresa literalmente 'las obras de urbanización están finalizadas, por o que no existe inconveniente técnico en eliminar del Registro de la propiedad la condición de no utilizar las obras de edificación hasta que no se ejecuten las obras de urbanización y cuenta con el informe jurídico favorable». De esta manera, el auto concluye que «entiende esta juzgadora que en la adopción del decreto 175/15 presuntamente alterado no existe indicio delictivo.

A este respecto, la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, expresó ayer su satisfacción por el archivo de este denuncia y reiteró el malestar de los trabajadores municipales por las continuas acusaciones y denuncias realizadas por la secretaria municipal. De hecho, la primer edil apuntó que la propia secretaria municipal denunció a finales de este año ante la Guardia Civil el robo de este mismo decreto cuya supuesta manipulación puso en conocimiento de la justicia. Un hecho que provocó incluso la personación de la Policía Judicial en el consistorio.

Más allá, en el auto de sobreseimiento, la magistrada desvela que el sistema de reserva de decretos del Ayuntamiento de Almenara dificulta su control. Los funcionarios que testificaron en esta causa relataron que se producen numerosas diligencias de subsanación y modificaciones debido a que durante un tiempo todos los departamentos del consistorio tenían acceso a la reserva de número de decreto mediante una hoja excel. La secretaria accidental llega a indicar que los decretos no guardan el orden debido, la fecha que consta en las diligencias no es la fecha en que se firma y el documento de reserva es modificable por cualquiera. Una situación ya subsanada.