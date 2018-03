El Castellón de Sergi Escobar sería líder en solitario

El Castellón llega a esta jornada de descanso con grandes números. Empatado a puntos con el líder Atlético Levante, y a la vuelta de la esquina un más que atractivo duelo entre el filial granota y la escuadra de la capital de la Plana que podría ser clave para decidir el campeón de la categoría. Desde la llegada del nuevo entrenador, Sergi Escobar, la escuadra castellonense no para de crecer en la clasificación. De hecho, si sólo se sumaran los puntos de las quince últimas jornadas que coinciden desde la llegada del técnico almassorense la clasificación dejaría al Castellón líder en solitario, con 38 puntos en este tramo de competición. Superaría el equipo albinegro en cuatro puntos al Atlético Levante (34), y también al Orihuela (30) y Novelda (28), que serían los cuatro clubes que disputarían la fase de ascenso. El Torre Levante sería quinto con 27 puntos en estos duelo.

En estos quince últimos encuentros el Castellón ha sumado doce triunfos, por dos empates y una derrota. Sólo perdió en Los Arcos contra el Orihuela (2-0) en un encuentro donde el arranque del encuentro no fue el mejor y después llegaron las expulsiones, y dos equipos consiguieron empatarle, los dos fuera de casa y los dos por el mismo marcador (2-2). Primero en El Palmar contra el Borriol y después en el Mini Estadi frente al Villarreal C. En ambos casos se iba ganado 1-2 y al final el rival le empató sobre la bocina. Este fin de semana no competirá el Castellón. Su principal rival, el Atlético Levante, jugará mañana por la tarde contra el peligroso Eldense en el Nuevo Pepico Amat (18.30 horas).