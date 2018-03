Espectacular mascletà

Dissabte, 3 de març. 12 hores. Plaça del Primer Molí. Anunci oficial de festes i mascletà. Pirotècnia Germans Ferrández, de Múrcia. Durada: 7 minuts.



L'any 2017 la mascletà dels Germans Ferrández va aconseguir el premi del concurs de mascletades Ciutat de Castelló. Esta empresa ha estat, doncs, l'encarregada d'obrir el foc magdalener del 2018.

Sempre hem suggerit que el llançament inicial dels trons commemoratius de l'aniversari de la renovació de les festes de la Magdalena, des del 1945, es faça de manera més dinàmica i variada. Cada any creix el públic que no entén el sentit dels esclats. Una proposta raonable, per exemple, podria ser llançar un bon tro per cada dècada.

Però després de la monotonia del preludi, la mascletà en si va ser de les més rellevants que recordem de les inicials de la Magdalena. Després del llançaments inicials, amb trons i sèries de coets de perles roges i verdes, es va passar a sèries de coeteria de perles de color groc, i després de color verd i roig, combinades amb xiuladors, i més trons. Cal destacar la fase dels masclets terrestres i el llançament de pirotècnia aèria de bon nivell, encara que, en alguns moments, el nivell de foc aeri era inferior respecte al del terra. El millor, sens dubte, el triple final, primer d'artilleria terrestre, després els esclats dels trons i volcanades de color, i sèries de trons per concloure.