Herminia González-Albo, de 41 años, se estrena este año como veterinaria de la empresa que gestiona la plaza de toros de Castelló. Desde 2011 regenta la clínica !!Animalets!! en la calle Joaquín García.

Enamorada de los animales, Herminia González-Albo vive la Magdalena de una manera muy diferente al resto. Su responsabilidad se duplica en estos días por su doble faceta profesional.

¿Qué hace una veterinaria en la plaza de toros?

En mi caso, que estoy contratada por la empresa, el trabajo consiste en que me habiliten por parte de Agricultura para hacer el control de la documentación de la explotación, porque la plaza de toros no deja de ser una explotación cuando llegan los animales. Por ejemplo, hay que controlar la trazabilidad. También si hay rejoneos, ver si los caballos necesitan guía de salida y dónde van.

Si hay alguna res enferma antes del festejo, ¿qué ocurre?

Se rechaza, aunque depende del recinto. En esta caso hablamos de una plaza de segunda, pero en otros casos es portátil. Cada situación es diferente. A veces te toca mirar un toro desde un camión para comprobar su estado.

Además de estar en la plaza de toros, diriges una clínica privada. ¿Cómo lo compaginas en Magdalena?

Me toca cerrar la clínica, porque a todo no llegamos. No pasa nada. Los clientes lo tienen bastante claro. En los huecos que tenga las revisiones, las iré haciendo y si no, delego en compañeros.

En el ámbito más doméstico, ¿tan mal lo pasan los perros con los cohetes?

Hay de todo, pero en general sí. Se estresan mucho, porque el oído lo tienen mucho más desarrollado que nosotros. Excepto los perros cazadores que están acostumbrados a ruidos de este tipo, el resto se asusta.

¿Hay alguna fórmula para minimizar el impacto del petardo en un perro?

Para combatirlo, lo mejor es que el animal esté lo más alejado posible del petardo. Hay tratamientos pero tienen que ser en el tiempo. No vale que en el mismo día le des un tratamiento, porque no le va a hacer nada, más allá de sedarlo. Hay productos similares a nuestra valeriana que dándoselo unas semanas antes de las fiestas consigues un estado de calma relativa, para que cuando se enfrente a ese momento no lo pase tan mal. Aun así, hay animales y animales.

¿Y qué aconsejas para un perro que se asusta con los cohetes?

Primero consultar al veterinario un par de semanas antes de la Magdalena, ya que es un buen momento para realizar un tratamiento. Luego, siempre hay que dejarles un recinto donde estén tranquilos, con las persianas bajadas y lo más aislado posible de la casa, para que se puedan esconder. No pasa nada. Se asustan y ya saldrán.