El Amstel Fest Castellón transforma el Recinto Ferial de Conciertos en una fiesta

El Amstel Fest Castellón ha cerrado por todo lo alto uno de los fines de semana más activos dentro del programa oficial de festejos.

El domingo, la segunda edición de esos conciertos de Amstel congregó a miles de personas en el Recinto Ferial de Conciertos, que se transformó para la ocasión, con espectacular montaje de luces, reforzado por tótems de luz de cabeza móvil, y un videowall compuesto por 20 monitores. Proyecciones de estética ciencia ficción, juegos de luces y explosiones de confeti y serpentinas convirtieron las actuaciones en toda una fiesta.

Desde las 21:30, con la apertura de puertas, fue llegando el público que había conseguido la pulsera que daba acceso al recinto del Amstel Fest y sobre las 22h subieron al escenario PróximaB, en una muestra de reconocimiento de Amstel a los talentos emergentes locales.

Los castellonenses recorriendo los temas que componen su primer disco, Zona de Confort, en una actuación en la que demostraron porqué están consiguiendo hacerse un hueco en la escena de la ciudad, pese a lo reciente de su formación.

Letras trabajadas y sonido rock independiente para esta banda que son un ejemplo de la buena cantera musical de la ciudad.

Sobre las 23:30h les dio el relevo La Casa Azul. Ataviados con gafas futuristas, Guille Milkiway y los suyos ofrecieron un show lleno de fantasía, donde auténticos himnos como La revolución sexual o Los chicos hoy saltarán a la pista fueron coreados por los miles de castellonenses que concurrían el Amstel Fest Castellón.

Espectaculares proyecciones audiovisuales, ritmos bailables y canciones con toques de humor para un concierto del que disfrutó una comitiva de la Junta Central Fallera encabezada por su presidente y Regidor de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia, Pere Fuset. En su visita a La Magdalena, no quisieron perderse la actuación de la banda, de la que la Fallera Mayor de València, Rocío Gil, y su Corte de Honor son grandes seguidoras.

Pasada la medianoche, con su irrenunciable careta de mono y el maquillaje velado en los ojos, subieron al escenario la pareja ELYELLA DJs. Expertos en el cierre de macro festivales como el FIB, Bilbao BBK Live, SOS 4.8, estos madrileños que prefieren mantener oculta su identidad pusieron a bailar a todo el público transformando grandes éxitos del rock independiente al mezclarlos con la electrónica. Nuevos aires para canciones como Here comes your man, de los Pixies, o Ser Brigada¸ de León Benavente, para una sesión que explica por qué ELYELLA DJs son habituales de clubs como Razzmatazz, de Barcelona; Ochoymedio, de Madrid; o Scala, de Londres.

Un final de fiesta al que se sumaron el Presidente de la Junta de Festes, Juan Vicente Bellido, y Sara Usó, Concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Castellón.

Así concluía un festival con un cartel de máxima calidad y más de 4 horas de música en vivo con el que Amstel ha querido celebrar su vuelta a los conciertos de La Magdalena, fiesta con la que colabora desde hace más de dos décadas. Está presente en actos como la Barbacoa Popular, las Mascletaes en la zona Primer Molí, las Paellas de la Romería, el encuentro gastronómico de la Federación de collas, además de patrocinar todos los Conciertos en el Recinto Ferial. Un compromiso al que suma su apoyo a pie de calle, colaborando con la mayoría de colles y gaiates, y esta segunda edición del Amstel Fest Castellón.

Patrocinadores de La Magdalena, Amstel agradece a los castellonenses la acogida del festival y les anima a seguir participando del resto de actuaciones y actividades del programa oficial de actos que aún está por delante en la última semana de fiestas.