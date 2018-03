El Barça se mete media liga en el bolsillo

El FC Barcelona ganó ayer al Atlético (1-0) y con este resultado LaLiga vuelve a tener un líder más sólido con los 8 puntos de ventaja de los blaugranas sobre los colchoneros tras un gol de falta directa de Leo Messi que puede haber dado medio título a su equipo.

Como si fuera una final, como si no quedaran todavía once jornadas por disputarse, tanto Barça como Atlético salieron al campo dispuestos a ganar el título virtual. Y como en toda final hubo nervios, tácticas cambiantes, un Barça que salió a por todas y dominó pero también un Atlético que reaccionó y apretó a los blaugranas pese a no tener ocasiones de gol claras.

Marcó el Atlético, pero la jugada estaba ya bien anulada por fuera de juego de Diego Costa. Sí marcó de forma legal el Barça por mediación de Leo Messi, que sigue mejorando sus faltas directas y esta vez envió un balón por encima de la barrera y hacia la escuadra que hizo inútil la estirada de un Jan Oblak que llegó a tocar el esférico.El portero esloveno estuvo inconmensurable pese al gol, sacando el resto de ocasiones del Barça.

Messi marcó su gol número 600 en competición oficial sumando los marcados con el FC Barcelona (539) y con Argentina (61). Llegó a esa cifra Messi para dar un gol y una victoria de vital importancia a su equipo, pero en el Barça destacó el trabajo incansable de Ivan Rakitic, la lucha de Luis Suárez o el muro infranqueable en defensa.Exceptuando buena parte de la segunda mitad, cuando el Atlético estiró líneas buscando un gol que les metiera en el partido y en LaLiga, el Barça dominó y fue superior. Hasta en el tramo final del partido fue capaz de sacarse de encima esa presión y volver a coger el timón. No llegó el segundo gol pero sí ocasiones para buscarlo, y con el pitido final el Camp Nou explotó de alegría porque, aunque por la mínima, su equipo puede por fin respirar.

De los 11 puntos de ventaja que tenía el Barça no hace tanto se había llegado a los 5 con los que el Atlético se plantó en el Camp Nou. Llegaba mejor el equipo rojiblanco, que había aprovechado con su pleno de victorias los tres empates del Barça contra Espanyol, Getafe y Las Palmas, pero ayer sus delanteros no afinaron, porque no pudieron crear peligro. Griezmann gastó sus goles ante Sevilla y Leganés, con 7 en dos partidos, y esta vez apenas pudo aparecer.

Andrés Iniesta sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y podría perderse el partido de vuelta de la Liga de Campeones contra el Chelsea. Iniesta tuvo que dejar el partido en el minuto 36, dando entrada a André Gomes, aquejado de un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho en una acción en la que forcejeaba con Vrsaljko. Pese a que siguió unos minutos más, finalmente pidió el cambio.