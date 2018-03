Buffon: «Tu hija merece saber que fuiste una gran persona de bien»

? Una de las reacciones más conmovedoras fue la de Gianluigi Buffon, capitán de la Juventus y de la selección italiana, donde compartió vestuario con Astori: «Hola querido Asto, raramente he expresado públicamente un pensamiento respecto a una persona, porque siempre he dejado que la belleza y la singularidad de las relaciones, de recíproca estima y afecto, no fuesen instrumentalizadas o tiradas al suelo por quien no tiene la delicadeza de respetarse algunos lazos. En tu caso, siento que debo hacer una excepción a mi regla, porque tienes una joven esposa y unos familiares que estarán sufriendo, pero sobre todo tu pequeña hija merece saber que su papá era a todos los efectos una persona de bien, una gran persona de bien. Eras la mejor expresión de un mundo antiguo, superado, en el que valores como el altruismo, la elegancia, la educación y el respeto al prójimo, los hacías como un maestro. Felicidades, de verdad, has sido uno de los mejores representantes del deporte que me encontré. Descansa en paz. Tu loco Gigi».