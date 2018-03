Castelló torna a respirar pilota

El club va portar la pilota valenciana, per primera vegada a Castelló, a la Plaça Major de la ciutat.

La pilota valenciana recupera la seua força a Castelló. I el principal culpable és el Club Pilotari de Castelló, impulsor inesgotable de la presència de la pilota en tots els àmbits de la ciutat. Esta vesprada, amb les festes de la Magdalena, el trinquet municipal es vestiex de gala per a rebre a aficionats i curiosos, disposats a gaudir de la festa de la pilota valenciana.

Noemí Torrijos és la presidenta, una de les poques dirigents que hi ha als clubs. «És un dia que ve gent al trinquet que no només ve per la pilota i és important, perquè volem engantxar-los», explica. «Enguany és el 30 aniversari del club i estem fent moltes activitats. Estem en un bon moment, ens coneix la gent i tractem de ser referència. Des del Patronat d'Esports de l'Ajuntament ens estan recolzant molt i això ens dona visibilitat. Hem anat a jugar a la Plaça Major, hem portat l'exposició Faixa Roja i Faixa Blava, estem impulsant la pilota als centres escolars...», descriu Torrijos.

El club està bolcat en la seua escola, on hi ha 43 xiquets i 11 xiquetes que juguen i competeixen a frontó, galotxa, one wall i raspall. «Ens 2012 es va estrenar el trinquet i això ens va ajudar molt. Ara hem aconseguit el frontó, que s'inaugurarà en primavera», apunta la presidenta.

En esta línia es mostra Lluís Ramos, secretari i coordinador de l'escola. «En 2008 es va refundar el club amb una vessant formativa. Tots els recursos que tenim són per a la formació. Vam eixir al carrer, vam treballar molt l'escola i això ha tingut el seu èxit2, comenta Ramos, que recorda que l'any passat el trinquet es va plenar pel Trofeu Magdalena, que hui compleix deu anys de vida, amb una partida entre dos de les grans figures de l'escala i corda. Soro III, acompanyat de Salva, jugarà contra Puchol II, que tindrà al seu costat a Bueno. L'encontre es disputarà a les 19.00 hores, però al trinquet municipal de Castelló la festa es començarà a viure abans, des de les 17.00 hores. Serà amb una sessió de Funki Corner, música negra punxada de manera vinílica. A les 18.00 hores es celebrarà un particular i musical desafiament amb l'artista Toni de l'Hostal com a protagonista. En acabant es jugarà la gran partida.

A més, les activitats continuaran el dimecres. A les 16.00 hores hi haurà un taller d'iniciació al raspall per a xiquets i xiquetes, a més d'un encontre entre centres d'atenció a persones amb malaltia mental. Serà en el carrer Gràcia i Asarau de la capital castellonenca. A les 17.30 hores, la vesprada es completa amb una partida d'exhibició al carrer Gràcia.

El Club Pilotari de Castelló ha aconseguit, a més de ressucitar el trinquet, que la ciutat de la Plana torne a respirar pilota.