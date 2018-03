Recuperar el equilibrio, objetivo obligatorio

Al Villarreal CF le urge reencontrar el equilibrio que tan buenos resultados le ha dado en las últimas temporadas en LaLiga Santander. El conjunto amarillo afronta en estos momentos de la competición su segunda crisis de juego y resultados de la temporada –la primera le costó el cargo a Fran Escribá como técnico del primer equipo– y necesita recuperar la confianza para no perder la plaza europea que posee pese a sus últimos tropiezos ligueros.

El desequilibrio mostrado en ataque y defensa en las últimas jornadas ha llevado a que el submarino cediera el colchón de puntos a su favor que poseía en la clasificación y ha visto cómo el Girona FC acecha la sexta plaza con un punto menos (41 de los villarrealenses por los 40 de los gerundenses). Y todo porque el plantel que entrena Javi Calleja ha perdido su solidez defensiva y no encuentra el camino del gol con tanta facilidad como antaño.

Así lo confirman sus números ya que, a falta de once jornadas para concluir la temporada en Primera División, el Villarreal presenta registros muy alejados a los de otras campañas, en las que siempre ha finalizado entre los seis primeros clasificados.

Actualmente el cuadro de la Plana Baixa lleva 36 goles a favor y 32 en contra. La marcha de Cédric Bakambu a la Superliga China a finales del año pasado ha pasado factura al equipo y, aunque los hombres del centro del campo han resuelto algunos partidos y Carlos Bacca ha tratado de asumir su rol de líder, al equipo le sigue faltando gol y ha marcado solo tres tantos en los últimos cinco encuentros. En las últimas cinco campañas el Villarreal ha acabado con 56 goles a favor en la 2016-17, 44 en la 2015-16, 48 en la 2014-15 y 60 en la 2013-14, la del regreso a Primera, y ahora parece que esas cifran quedan muy lejos.

Por lo que respecta a la faceta defensiva el conjunto de Calleja también ha bajado la guardia coincidiendo con el arranque de 2018. A día de hoy, el equipo de la Plana Baixa acumula 32 goles en contra en las 27 jornadas disputadas, cifra que se aproxima a las finales que cerraron los ejercicios anteriores. Cabe destacar que la defensa fue clave para el Villarreal en las últimas cinco campañas cuando cerró el curso con 33 goles en contra en la 2016-17, 35 en la 2015-16, 37 en la 2014-15 y 44 en la 2013-14.

Sin lugar a dudas los números no son tan positivos como el de años atrás y el Villarreal debe reaccionar a tiempo para no ver peligrar más las plazas europeas. Ahora que el equipo ya no compite en Liga Europa, donde cayó contra el Olympique de Lyon, tiene todo el tiempo para centrarse en la competición liguera e intentar reconducir la situación. El equipo tiene mimbres suficientes para conseguirlo y que esta crisis de identidad quede en una mera anécdota.