La AMPA del IES Alto Palancia denuncia a un socio por la desaparición del dinero

El Juzgado de Instrucción número 1 de Segorbe ha recibido la denuncia interpuesta por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Alto Palancia de Segorbe por la desaparición de una cantidad de dinero de la cuenta bancaria, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Las mismas fuentes detallan que la denuncia está interpuesta por el AMPA contra un miembro de la misma asociación. El juzgado tomará declaración a la persona denunciada, tal como añaden desde el TSJCV.

La asociación, que cuenta con alrededor de 200 socios, hizo una reunión el pasado lunes para informar de estos hechos a los padres y aquellos que fueron a la reunión mostraron su apoyo a la presidenta. Así, se mostraron conforme con la denuncia interpuesta y acordaron esperar esta semana para que el banco les dijera algo al respecto, tal como ha podido saber este diario. En cuanto a la actividad de la asociación, los padres decidieron darla por paralizada hasta que se recupere el dinero y puedan volver a hacer las actividades con normalidad. Así, se rechazó la propuesta para una derrama y las actas de los miembros que presentaron su dimisión quedarán vacantes hasta que el tema quede resuelto, momento en el que se convocará una asamblea.

Cabe señalar que, tal como informó Levante de Castelló en exclusiva, la AMPA del IES Alto Palancia de Segorbe presentó una denuncia el pasado 27 de enero ante la Guardia Civil para informar de la desaparición de alrededor de 10.000 euros de la cuenta bancaria. Fue a finales del año pasado cuando detectaron que, al consultar el estado de las cuentas en la sucursal bancaria, el saldo no coincidía con el que les aparecía en la cuenta de la versión online. Es decir, habría una «duplicidad de cuentas» que arrojaban movimientos y saldos distintos de un mismo número de cuenta.



Movimientos bancarios

En concreto, según fuentes consultadas por este diario, en la versión «online» se reflejaría los datos «reales» del estado económico de la asociación pero cuando se consulta en ventanilla aparecen «varias transferencias por importes que varían desde 500 a 2.000 euros, más los gastos». Tal como apuntan fuentes conocedoras de lo sucedido, en un primer momento se apuntó a que pudieran haber hackeado la cuenta. No obstante, según dicen, desde el banco no les han dado ninguna explicación y, «como todavía no está el dinero», se optó por formalizar la denuncia que, finalmente, se ha interpuesto contra un miembro de la asociación.

Esta situación ha producido un importante desgaste en la junta directiva de la AMPA y ocho de los trece miembros presentaron su dimisión por desavenencias con la presidenta. Según pudo saber este periódico, la principal causa alegada por dichos miembros es que la denuncia la presentó la presidenta sin informar a la junta y se muestran contrarios a la manera en la que está gestionando la crisis.