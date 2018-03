Concejal de Torreblanca: "No pongas lo que te salga del coño para fastidar"

Concejal de Torreblanca: "No pongas lo que te salga del coño para fastidar"

El Partido Popular de Torreblanca denunció ayer los «insultos» que dirigió el concejal de Obras y Servicios, el socialista Amadeo Fabregat, a una vecina que le reprochó en un mensaje privado de Facebook el mal estado de un parque. Fabregat incluyó en su respuesta expresiones como «ganas de tocar los huevos» o «no pongas lo que te salga del coño para fastidiar», reprocharon los populares. Fabregat eludió ayer hacer comentarios por este asunto.

Esta vecina escribió un mensaje privado a la página de Facebook de «Equipo de gobierno Ayto. Torreblanca 2015-2019», que publicita las acciones del consistorio en el que criticaba que «Así está nuestro parque: sucio, peligroso y abandonado. Por cierto, la luz del WC no funciona desde hace mucho tiempo. Gracias». Este mensaje estaba acompañado de cinco imágenes del parque en cuestión.

El concejal de Obras y Servicios, Amadeo Fabregat, le respondió desde su perfil personal en esta red social, también por mensaje privado e incluyó en su contestación expresiones «por lo menos pon fotos del parque actualizadas y no las que te salgan del coño para fastidiar».

El portavoz del PP en Torreblanca, José Antonio López, denunció que ante la demanda que su grupo realizó en el último pleno ordinario, en el que exigieron al edil disculpas públicas por un comentario «totalmente injustificado» y «reprobable», Fabregat no sólo no rectificó, sino que se ratificó en sus insultos amparándose «lejos de toda lógica» en la «privacidad» de los mismos.

Por ello, López emplazó a la alcaldesa, Josefa Tena, a «tomar cartas en el asunto» pidiéndole que «se pronuncie y diga de qué lado está», ya que «si no cesa al concejal que se niega a rectificar y pedir disculpas estará siendo cómplice de una conducta totalmente machista y estará amparando como alcaldesa actitudes machistas hacia las mujeres en lugar de promover como administración pública políticas de igualdad».

Amadeo Fabregat no quiso hacer declaraciones ayer sobre este asunto, aunque sí habló en el pleno ordinario de la semana pasada. El concejal del PSPV indicó que el consistorio dispone de canales habilitados para comunicar este tipo de incidencias, sin necesidad de usar las redes sociales. Además, acusó al PP de utilizar a la denunciante para atacar al equipo de gobierno. Fabregat añadió que las fotos que adjuntó la vecina no estaban actualizadas.

Por su parte, la alcaldesa Josefa Tena pidió disculpas públicamente en el pleno por estos, comentarios, matizando que, a su juicio, es un comentario «a nivel privado por un canal privado».