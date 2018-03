Turís sense remat

Dimecres, 7 de març. 14 hores. Plaça del Primer Molí. Tercera jornada del XXIV Concurs de Mascletades Ciutat de Castelló, a càrrec de Pirotècnia Turís. Durada: 5'05'' minuts. Puntuació: 6.



La veritat és que esperàvem alguna cosa més d'una pirotècnia com Turís, que ha estat guanyadora del concurs magdalener de mascletades. L'espectacle tot just va superar els 5 minuts reglamentaris, de manera que va quedar a la vora de ser desqualificada. I tampoc eixos escassos cinc minuts han estat com per a llançar les campanes al vol.

I va ser una llàstima, perquè encara que el començament de coeteria va resultar un poc lent, la mascletà tenia estructura ben pensada. Després de sèries de quatre coets de perles roges amb trons i xiuladors es va passar a combinacions de quatre roigs i quatre verds, i després vuit roigs i vuit verds, en clara progressió. Va optar per continuar amb la coeteria aèria mentre llançava el terratrèmol terrestre, una opció que potser tampoc va resultar la més afortunada.

Però sobretot el final, que no era un mal final, però que va resultar clarament insuficient. Després de la volcanada de color, els trons conclusius van deixar el públic un poc decebut, a l'espera d'unes posteriors carcasses de superior potència que no hi van arribar.