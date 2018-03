Carmen de Castelló participa en Va de Dona a Pelayo

El president de la Federació de Pilota Valenciana ha cedit la presidència a Ana Belén Giner, fins ara vicepresidenta de la dona, fins al pròxim dilluns. Ana Belén ha sigut una pionera de la pilota valenciana en femení i és jugadora internacional de la selecció valenciana de pilota. Així per primera volta una dona és presidenta de la pilota, com un gest simbòlic i significatiu. Ana Belén Giner serà així la presidenta a l'acte Va de Dona, on estarà Carmen de Castelló.