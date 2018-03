Compromís pide al edil de Torreblanca que presente disculpas públicas

La ejecutiva local de Compromís per Torreblanca acordó rechazar los comentarios que realizó el concejal socialista Amadeo Fabregat a una vecina que le reprochó en Facebook el mal estado de un parque. Fabregat escribió en su mensaje expresiones como «ganas de tocar los huevos» o «no pongas lo que te salga del coño para fastidiar», según criticaron desde el Partido Popular.

Cabe apuntar que los comentarios se realizaron a través de mensajes privados. PSPV y Compromís son socios de gobierno en el ejecutivo que encabeza la socialista Josefa Tena.

«Rechazamos las manifestaciones hechas por el edil del PSPV Amadeo Fabregat por considerarlas inadecuadas en el tono y la forma, al utilizar un lenguaje barriobajero y sexista impropio de un concejal», expresaron los miembros de Compromís, que añadieron que «entendemos que la gestión municipal lleva implícitas críticas que unas veces son fundamentadas y otras no, pero esta consideración de ninguna forma puede justificar que se conteste faltando clamorosamente el respecto a ningún vecino, a quien representamos».

Compromís per Torreblanca exigió a Fabregat que presente disculpas públicas «en todos los medios en que se han reproducido sus comentarios». La formación representada por los concejales Carlos García y José García manifestó que «esta clase de actuaciones no deben tener lugar en el marco del gobierno municipal y Compromís no las comparte ni las asume como propias».

El Partido Popular denunció esta semana estos comentarios que tildó de «machistas», «totalmente injustificados» y «reprobables». Amadeo Fabregat no quiso realizar declaraciones sobre este asunto, aunque en el último pleno destacó que el consistorio dispone de canales alternativos a las redes sociales para informar de deficiencias en el mobiliario urbano y criticó al PP por usar este hecho para atacar al ejecutivo local. La alcaldesa Josefa Tena pidió disculpas durante la sesión plenaria, aunque ayer matizó que, su juicio, se trata de mensajes privados emitidos a través de canal privado.