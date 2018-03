Èxit de Mediterrani

Dijous, 8. 14 hores. Carrer Maria Rosa Molas. Quarta jornada del XXIV Concurs de Mascletades «Ciutat de Castelló», a càrrec de Pirotècnia FA del Mediterrani. Durada: 5'20''.

Valoració: 7'5

El concurs de les mascletades va guanyant cada dia que passa. Vam assistir, per fi, a una mascletà molt ben resolta tècnicament. L'inici de la coeteria de perles verdes i roges acompanyada de xiuladors va augmentar a poc a poc, per a donar pas a sèries de set coets de color amb trons. Mentrestant la fase dels masclets terrestres esclatava autònomament, i el cel, en aquest cas, tenia també un increment del soroll que cal valorar. El final en tres fases, volcans de coeteria, de color i de trons ha estat el millor fins ara. Considerem que el final mereixia durar algun temps més, i l'efecte hauria estat sensacional.

Castell de la nit del dimecres (Camí Almalafa. Castell de Focs de Grup Ruggeri de França i Pirotècnia Zaragozana.

Durada:14'08'')

Era el primer castell de focs pròpiament dit que veiem en estes festes de la Magdalena 2018, i la veritat és que va valdre la pena. Des del principi va destacar per la quantitat de les figures pirotècniques, carcasses flor, bicolors en verd i roig, rosa i blanc, taronja i rosa o tricolors, en roig, groc i verd. Algunes de les novetats que ens van mostrar a Castelló són dignes de comentari: destaquem sobretot l'ús del color que podem anomenar aram, de to taronja fosc, que no recordàvem haver vist mai en cap espectacle pirotècnic magdalener. Les combinacions de color de les figures eren contínues taronja i verd clar, blau i blanc. Les carcasses o bengales ocupaven zones del cel a diversa altura, i el ritme va ser sostingut, sense decaïments. Cal dir que el final no va ser el de l'apoteosi de carcasses, a l'estil valencià, sinó una culminació de figures i de trons. El del grup francés Ruggeri va ser, sense dubte, el millor castell de la meitat de la setmana magdalenera dels últims anys.