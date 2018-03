Una liga de once jornadas

Restan once jornadas para echar el cierra a la temporada 2017-18 en LaLiga Santander y Javi Calleja quiere que sus jugadores piensen únicamente en esos partidos. El entrenador madrileño es partidario de olvidar lo conseguido hasta la fecha, tanto lo bueno como lo malo, y pensar únicamente en lo más inmediato para revertir la situación del equipo y acabar consiguiendo el objetio de clasificarse para competir en Europa el próximo curso.

«Estamos bien. El equipo está entero, con confianza, recuperado anímicamente y lo que tenemos claro es que quedan once partidos. Tenemos que pasar página de todo lo bueno y de las cosas que no nos han salido bien el último mes, y pensar solo en una liga de once partidos para conseguir el mayor número posible de puntos y estar en Europa», comenzó diciendo el entrenador madrileño.

El primero de esos partidos llega mañana en Las Palmas, donde los villarrealenses se verán las caras con un equipo que pelea por la salvación. «Sabemos que no va a ser fácil porque los equipos que están abajo, cuando se acerca el final de temporada, luchan y pelean hasta la extenuación. Tenemos que confiar en nosotros, seguir trabajando y pensar solo en lo más inmediato, que es el partido contra Las Palmas, y olvidarnos de lo que hemos hecho. Lo pasdo ya está de vuelta, tanto lo bueno como lo malo», insistió Calleja, quien reconoció ser «consciente» del momento en que se encuentra el equipo y de la necesidad de lograr la victoria para «cambiar la dinámica» del último mes.

«Tenemos que recuperar la confianza, tanto a nivel colectivo como individual, y pensar en nuestro juego», apostilló Calleja, para inmediatamente después comentar que «estamos centraodos más en lo que hacemos nosotros que en el rival». «Tenemos el máximo respeto hacia el rival, pero principalmente hemos de pensar en nosotros mismos y más en este momento. Tenemos que corregir aspectos del juego que últimamente no se nos han dado bien y no hemos desarrollado como queríamos y, a partir de ahí, imponer nuestro juego», confesó el preparador del cuadro de la Plana Baixa, que recupera a Sansone para la causa aunque perderá esta jornada a Javi Fuego por un esguince en el tobillo.

Por último, Calleja dejó claro que la actitud con la que encare el equipo esos once encuentros que restan hasta final de temporada serán clave y así se dedujo de sus palabras en rueda de prensa: «Queremos recuperar sensaciones y las señales de buen hacer que hemos demostrado en algunos momentos. No podemos llevarnos las manos a a cabeza ni ser derrotistas ni pesimistas. Debemos mirar hacia delante porque así es la única forma que creo que hay para tirar hacia delante y salir del bache en el que nos encontramos. Tenemos que seguir trabajando y no podemos vivir del pasado», concluyó.