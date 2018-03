Mascletà sense remat

Divendres, 9 de març. 14 hores. Carrer Maria Rosa Molas. Cinquena jornada del XXIV Concurs de mascletades «Ciutat de Castelló», a càrrec de Pirotècnia Zaragozana. Durada: 5' 25'' minuts. Puntuació: 6



L'inici de la mascletà de la Pirotècnia Zaragozana, amb xiuladors i trons, sense color, va ser interessant. Només en una segona fase van començar els esclats de perles roges amb trons, que van donar pas a sèries de set coets verds i roigs amb xiuladors. La fase dels esclats terrestres anava evolucionant correctament, quan es va produir una baixada de la intensitat, a la meitat de la fase. L'espectacle va recuperar la força, i les sèries finals de xiuladors, seguides per trons i volcanades de color van ser culminades per una tronada curta i poc conclusiva. El remat va ser escàs, i el públic, sempre atent, no es va commoure.



Dijous, 8 de març. 23 hores. Camí Almalafa. Castell de Focs de Pirotècnia Peñarroja. Durada: 14'35''

Els escassos castells de focs d'estes festes de la Magdalena 2018 estan sent de qualitat, i això és una bona notícia. L'inici del castell de Peñarroja no va ser tan ric de carcasses com el de Ruggeri, però en canvi va mostrar un ampli panorama de combinacions ben variades. Per exemple, petites carcasses blanques es llançaven amb bengales blaves, les bengales blanques jugaven amb unes altres verdes i també taronja. Després el castell va evolucionar cap a les figures de més valor. Unes palmeres blanques es van combinar amb carcasses flor, hi vam veure carcasses de perles de tres colors, figures bicolors, en roig i blau, en verd i roig, i garlandes blanques. Després del llançament de palmeres el cel es va omplir d'un gran cabellera de reflexos daurats.

El ritme anava en augment, i en els cinc minuts finals van assistir a un canvi de ritme, amb el reforç tan típic de la pirotècnia valenciana del xiuladors i els trons. Per fi vam poder contemplar en la Magdalena 2018 el primer final de categoria, a la valenciana, amb una apoteosi d'esclats de carcasses omplint el cel del camí Almalafa. Va ser un molt digne espectacle i de bona durada.