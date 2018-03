Políticos, empresarios y artistas, todos juntos pero no revueltos

Políticos, empresarios y artistas, todos juntos pero no revueltos

Concejales, diputados y líderes del PP de Castelló

Carlos Fabra no llegó a coincidir en ningún momento con algunos de los concejales, diputados y alcaldes populares presentes, algunos de los cuales incluso formaron parte de su equipo de equipo en la Diputación de Castelló, como Luis Rubio, responsable del Consorcio de Bomberos. El actual titular de la institución provincial, Javier Moliner, acudió junto con su esposa. Tampoco pasaron desapercibidos la portavoz popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco; el subdelegado del Gobierno, David Barelles; y el alcalde de Useres, Jaime Martínez.

Los padres del golfista Sergio García se dejan ver

Víctor García y Consuelo García, padres del golfista castellonense Sergio García, se dejaron ver por el coso de Pérez Galdós. Aficionados a los toros, no perdieron detalle de la corrida estrella de la feria.

Carlos Fabra repite, en barrera, por segundo día consecutivo

El ex líder del PP en Castelló volvió a ser el centro de atención al repetir por segundo día consecutivo en la plaza. En esta ocasión, no sólo estuvo acompañado por su mujer Mampa, sino también por su hermano, José Alberto, ex concejal en el Ayuntamiento de Castelló y cargo de confianza de Alberto Fabra en su etapa como alcalde de la capital de La Plana.

Amplia representación en la plaza del sector azulejero

El mundo de la cerámica también estuvo presente. Entre los muchos azulejeros, el presidente de Torrecid, Federico Michavila; el director comercial de Azuliber, Fernando Palomo; y la directiva de Esmalglass, Begoña Baigorri, siguieron con especial atención cuanto ocurrió sobre la arena.

Luis Bolumar y Juan Ripollés no fallan a la cita

Entre los artistas, Juan Ripollés y Luis Bolumar fueron los que más expectación causaron, tanto a su llegada como ya en el interior del coso de Pérez Galdós.

Más empresarios y autoridades

Del mundo empresarial, cabe destacar a Fernando Diago; Néstor Pascual, de la CEC; y Carlos Escorihuela, de Ashotur. Respecto a las autoridades, además del ex comisario Arcadio Badenes, el coronel de la Guardia Civil Miguel Fresneda mostró ser un gran aficionado a los toros.