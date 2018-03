El Villarreal C quiere dar un golpe de autoridad ante el Olímpic

El Villarreal C acude a La Murta con la intención de sumar la cuarta victoria lejos de casa, esa que se le está resistiendo los dos últimos meses. El segundo filial amarillo es muy fiable cuando juega en el Mini Estadi, pero le cuesta mucho sacar adelante los encuentros a domicilio. El equipo de Pere Martí nunca ganó en su visita a La Murta, desde la 2007-08 cuando se disputó el primer precedente. Son cuatro las ocasiones en las que se han enfrentado en tierras valencianas, con dos empates y dos derrotas. El Villarreal C tiene la baja por sanción del central Jairo Bueno, a parte de los lesionados Edu Adell, Arnau Vega, José Pedro Gil 'Chepe' y Leandro Berti, y recupera a Fran Álvarez y Carlos Beitia.