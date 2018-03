Con la Magdalena y contra el cáncer

Hace tres años que un grupo de maestros decidieron poner en marcha un proyecto solidario, gracias a los niños, familias y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Isidoro Andrés de Castelló. Un sueño que, ahora, se impregna del verde magdalenero. El objetivo es ayudar a los niños que padecen cáncer y, para ello, se confeccionaron pulseras para recaudar fondos para la investigación. Con motivo de las fiestas de la Magdalena, los alumnos y las familias del CEIP Isidoro Andrés han diseñado unas pulseras magdaleneras. Ya han recaudado 34.485 euros. La iniciativa empezó tras varias reuniones con el equipo de Oncología Pediátrica liderado por Adela Cañete, cuando se desarrolló un mundo de hilos de colores, en forma de pulseras y llaveros. El lema, «Estamos contigo, no te fallaremos», busca inculcar valores en los niños de solidaridad, empatía y tolerancia, ayudando así a sus amigos del Hospital La Fe de València. Ellos, a cambio, les enseñan a luchar, a no dejarse vencer, a sonreír en los días grises, a no perder la esperanza y, sobre todo, a vivir, a vivir la vida.

El domingo 11 de febrero, la Asociación Española Contra el Cáncer organizó una carrera solidaria con el fin de recaudar fondos y los niños de CEIP Isidoro Andrés aportaron su granito de arena donando llaveros y llenando Castelló de esperanza, colaboración y solidaridad.

Lo mismo que pretenden hacer esta semana de fiestas que acaba de arrancar.