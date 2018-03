una semana importante

Hace unas horas tan sólo, han finalizado las fiestas de Castellón, con su semana grande, la semana de la Magdalena, un poco empañadas por la climatología, con algo de lluvia y viento y temperatura fresquilla, cuando ya asoma la primavera pero que como siempre, ha registrado un buen ambiente y una notable presencias de gente, como todos los años –espero que no se adjudique nadie políticamente la participación popular en estos festejos, porque se trata simplemente de la reacción de un pueblo que quiere vivir sus fiestas con su tradicional alegría–.

A lo largo de sus más de setenta años, las fiestas siempre se fueron adecuando al paso de los tiempos. Desde aquellos bailes con las orquestas de la ciudad junto a las gaiatas en cada sector, pasando por la época del «Hostal de la llum»; desde los certámenes literarios a las galanías actuales, etc, etc, las fiestas de la Magdalena fueron actualizándose y cada vez al crecer la ciudad y variar las costumbres se fueron masificando.

Recuerdo que un gobernador militar un año, hace mucho de ello, en plena semana festiva me dijo: Oiga José María, ¿quiere decirme usted que es de aquí ,si la gente se esconde debajo de las piedras como los caracoles?. ¿Por qué lo dice?, le contesté. Y respondió: "Mire todas las noches voy al casino antiguo a cenar –no recuerdo si era viudo o soltero– y no me encuentro a nadie por las calles y ahora no puedo dar un paso". Y le dije que había mucha gente en los barrios periféricos, que de los pueblos próximos venía también mucha gente e incluso –todavía no existía la Universidad– regresaban muchos estudiantes de fuera, que la fiesta se concentraba más en el centro –sólo había doce gayatas- etc, etc.

Pero esta semana ha sido también muy importante por otras cosas. Durante la misma, se ha celebrado el día internacional de la mujer, con eco también en nuestra ciudad. De entrada no hace falta decir, que estoy absolutamente de acuerdo en que pueda lograrse que a idéntico trabajo la mujer gane lo mismo que el hombre, que se procure hacer lo posible por conciliar el trabajo con la atención a la familia, y desde luego que se haga todo lo posible para evitar la lacra de las agresiones a las mujeres.

Me preguntaba un conocido, a qué atribuía a la de alguna forma sorprendente amplitud de las manifestaciones en toda España. Creo sinceramente que desde la gran reacción de la sociedad civil catalana hace algunos meses por Cataluña, mucha gente ha creído llegado el momento de defender sus intereses manifestándose, sin tener que esperar a que sean los sindicatos o los partidos políticos, como es natural ideologizados, los que se apropien todo el derecho de la representación de la gente. Aunque algunos partidos lo intentan, aquí se ha manifestado la gente por que lo ha considerado necesario y punto.

El Gobierno ha reaccionado esta semana con prontitud. Primero sustituyendo a Guindos por un ministro de un elevado perfil técnico, lo que se dice un auténtico profesional que seguro que introducirá algunos cambios respecto a la política de su antecesor, pero sin saltos en el vacío o piruetas peligrosas.

Luego ha sido importante así mismo, registrar un acuerdo de la importancia del que han conseguido la Administración y los representantes sindicales para llegar a un acuerdo de mejora para los funcionarios y por otra alcanzar el justo acuerdo con los representantes de la policía y la guardia civil, para mejorar sus emolumentos, que al parecer coincidirá con su aprobación a través de una ley que impedirá que de nuevo las autonomías –generosas en el gasto- vuelvan a establecer grandes diferencias entre los servidores públicos.

Y por si todo esto les parece poco –a mí desde luego me parece mucho y oportuno - ,no siempre el Gobierno lo hace todo mal, la semana concluye también con la excelente noticia de que el líder norcoreano y el presidente de los Estados Unidos, dos personajes singulares por no llamarles de manera ofensiva, pueden reunirse próximamente enfriando las relaciones que habían calentado en exceso. El deporte –participaron juntas las dos Coreas en los últimos juegos de Invierno- siempre hace milagros.

Y finalmente, esta semana, hasta tenemos la grata noticia de la desarticulación de una red que traficaba con seiscientos reptiles exóticos. ¿Hay gente capaz de tener en su casa reptiles?. Como decía el castizo: «Hay gente pa too».