Xilxes decide mantener los PAI del Golf como urbanos con un 68 % de los votos

Xilxes no revertirá a rústico la calificación del suelo de los Planes de Actuación Integrada de los sectores SUZTR-1 y SUZTR-2, conocidos como PAIs del Golf. Así lo han decidido por una amplia mayoría los participantes en una consulta ciudadana inédita en los últimos años en Castelló y que deja tocado el pacto de gobierno en el municipio, formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida.

Las dos últimas formaciones habían apostado por la reversión del suelo. En el caso de Compromís, la formación indicaba que «si los terrenos vuelven a rústico, aparecen unas nuevas oportunidades de futuro, vinculadas a la agricultura y un turismo sostenible, ninguna Administración impide construir hoteles rurales integrados en el paisaje e inversiones en agricultura». Una postura similar la compartida por Esquerra Unida, quien defendía que se deberían revertir los terrenos a rústico y, a partir de ese momento, redactar un Plan General de Ordenación Urbana «adaptado a las necesidades reales» del municipio.

Por su parte, el Partido Popular se ha mostrado favorable al mantenimiento de la calificación como urbana. En su argumentario, la formación conservadora indicaba que si bien los PAI no se han desarrollado tras años de su aprobación, «votar a favor de revertir a rústico los terrenos supone renunciar a oportunidades y posibilidades de futuro para Xilxes».

El PSPV, por su parte, no ha definido su postura ante la consulta. El alcalde, José Martínez, no se pronunció hasta el pasado 8 de marzo, a tres días de la consulta y en una entrevista el pasado viernes en Radio la Vall d'Uixó indicó que dado que la consulta no es vinculante y que el resto de partidos iba a mantener su posicionamiento en el pleno «la posición que va a tomar el partido socialista será la de apoyar el resultado que salga de las urnas».

Así, el PSPV apostará a partir de ahora por mantener la hoja de ruta del desarrollo de los PAI. En esa misma entrevista, el primer edil apuntó que la concejalía de urbanismo ha previsto ambos escenarios y tras la consulta, presentarán a la conselleria las modificaciones que ha solicitado la administración valenciana.

En cuanto a la consulta, el escrutinio indicó que habían participado un total de 594 personas de un censo de 2.257; un porcentaje del 26,31 %. En este sentido, los votos a favor del mantenimiento como terrenos urbanos fueron 408, mientras que las personas que votaron por su reversión a suelo rústico fueron 167.

El PSPV insistió en sus comunicaciones durante la campaña que el sentido del voto no estaba vinculado con la afiliación política y que no se trataba de una elección a la alcaldía, «como pretenden hacer ver el resto de partidos», según indicó Martínez. Al respecto, las cifras dan la razón a los socialistas, dado que en las tres últimas elecciones municipales la participación había superado el 80 %. 84 % en 2007, 83 % en 2011 y 82 % en las elecciones de 2015.

Cabe apuntar que la consulta ciudadana fue aprobada por el Gobierno de España y ha contado con las garantías democráticas ordinarias para su celebración. Es decir, cierre de censo, campaña electoral, pregunta clara y definitoria, mesas de votación, escrutinio y publicación de resultados.

A este respecto, según indicó el consistorio, «tal como indica el reglamento de la consulta ciudadana, los resultados serán publicados en las próximas horas en el tablón de edictos del consistorio y en la web municipal. Asimismo, próximamente el Pleno deberá ratificar la decisión final».