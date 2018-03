Pelegrí, octavo en la Clásica de Arrábida

El pasado domingo se disputó la Clásica da Arrábida en Portugal y de categoría 2.2 en la que el ciclista castellonense Óscar Pelegrí terminó en octavo lugar. La prueba estuvo marcada por una meteorología desfavorable a causa de un temporal donde la lluvia, el frío y el viento estuvieron presentes durante todo el día. «Ha sido un día complicado encima de la bici, pero me he encontrado realmente bien y al final he conseguido un buen resultado», comentaba Pelegrí después de la etapa.