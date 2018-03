REFLEXIONES DE UN ORELLUT

Hoy (en referencia al domingo), como cientos de albinegros, he acompañado al CD Castellón al Ciutat de València. Ha sido espectacular lo vivido, porque estos desplazamientos son difíciles de ver en el fútbol, en Tercera... es una locura. El amor incondicional de esta hinchada por su escudo, por sus colores, no tiene nombre. Pienso que somos únicos y demostramos semana a semana, año a año, que si este club sigue vivo es, sin lugar a dudas, por la fidelidad de una masa social que no entiende de divisiones.

Dicho esto, es justo agradecer al Levante UD el gesto que ha tenido para con nosotros. Cambio de estadio, precios, facilidades y trato ejemplar, tanto del club como de sus aficionados. Es obvio que de jugarse en Buñol este desplazamiento masivo no hubiese sido posible.

Ahora viene lo negativo... Crecí viendo jugar al glorioso en el Gol Sur de Castalia. En tiempos en que el Frente Orellut era el peso de la animación en Castalia. No entendía algunas de sus actuaciones, pero primaba en ellos su labor en la animación.

Por eso lo de hoy (en referencia al encuentro del pasado domingo), más que vergüenza, que también, me ha producido lástima. Lástima de tener que vivir cómo el resto de aficionados les hemos tenido que hacer callar en sus innumerables faltas de respeto a un club hermano y señor. Lástima de ver a una afición separada de sus ultras por sentido común. Sí, sentido común, porque de unos años para acá, no existen conflictos con otras aficiones, pero sí hemos de ir escoltados nosotros mismos.

He abogado por un «contrato de mínimos» entre los dos fondos en infinidad de ocasiones. Pero actuaciones como la de hoy (en referencia al domingo) me hacen perder la fe y los argumentos.

Me consta que en Gol Sur hay muchos albinegros que nada tienen que ver con estas actuaciones y eso también me da lástima. Porque todos a una seríamos más grandes.

Ojalá reflexionen algunos sobre si este es el camino a seguir. En masa hoy (por el domingo) se les ha abroncado públicamente y es sano escuchar cuando te equivocas. Siento si con estas palabras hiero a algún/alguna aficionado, pero me sentía con la necesidad de dar mi punto de vista sobre lo vivido hoy (por el domingo) en Orriols.

Pam, Pam, Orellut!!