Bellido emitió papeletas de lotería como Junta de Festes pese a no tener capacidad jurídica

La Junta de Festes de Castelló no tiene capacidad jurídica ni su correspondiente CIF, y como tal no puede comprar, vender o enajenar bienes, equipamiento y otras cuestiones que sí están bajo el amparo exclusivo del Patronato Municipal de Fiestas, del que depende para todo. Pese a ello, durante el pasado año el ente que preside Juanvi Bellido decidió comprar un número indeterminado de décimos de Lotería para el sorteo del Gordo de la Navidad, trocearlos en participaciones de 10 euros y venderlos entre los representantes de la junta, familiares y algunos colectivos vinculados a las fiestas.

El problema, al margen de determinar la legalidad de la actuación, ha sido la falta de control por parte de control por parte del Patronato Municipal, a quien en ningún momento se informó de esta actuación, que implica un desembolso económico por parte de la Junta de Festes para la compra de décimos. Se da el caso de que el número adquirido para el sorteo del 22 de diciembre, el 28.278, resultó agraciado con el reintegro, por lo que se desconoce también cuántas personas han pedido el dinero correspondiente y qué pasará con la cantidad que no se pague.



«No se cobró nada»

Juanvi Bellido, en declaraciones a Levante de Castelló, se mostró ayer molesto por que «alguien quiera buscarle ahora tres pies al gato a todo». Al respecto, explicó que ·el décimo se partió en dos, no se cobró nada, se repartía en papeletas a diez euros cada una, y puedo vender eso y lo que me dé la gana. Lo puedo hacer en nombre de la Junta y en el de Perico de los Palotes. Mirad si las gaiatas lo pueden hacer, si el CD Castellón también, el PSOE o el Sursum Corda. Si se cobrase un céntimo de ganancias haría una ilegalidad, pero se vendía tal y como toca para la gente de la Junta, para las cortes de este año y para las cortes anteriores. Y si yo estuviese cometiendo una ilegalidad lo haría cualquiera que vende papeletas, primera y principal porque no se pasa por Hacienda».

A la pregunta de si debía haber informado al Patronato Municipal de esta cuestión, Juanvi Bellido se muestra contundente: «Yo no tengo por qué trasladar nada, no estoy sacando unas ganancias. Yo no tengo que trasladar unas papeletas que no voy a cobrar. Si percibiese un recargo, sería una ilegalidad y lo debería trasladar al Patronato, pero si cobro 10 euros por la mitad de una papeleta, es todo legal».



El reintegro

Respecto al reintegro que tocó en el sorteo del 22 de diciembre, y en relación a qué pasaría si hay gente que aún no ha reclamado el dinero -el plazo acaba el 22 de marzo-, el presidente de la Junta de Festes asevera que «está todo pagado». Eso sí, matiza de inmediato que el de Navidad «faltará alguien por cobrar y aunque se acabe el plazo, se pagará». Así, añade que «hoy mismo me ha venido alguien diciendo que le falta cobrar, pero aunque se pase el plazo, lo cobrará. Esto no se ha hecho para ganar dinero. Ilegalidad, ninguna. Y si queda alguien no lo cobra, pues el dinero que toque lo donaremos a una asociación benéfica, y no creo que sean más de 100 euros».