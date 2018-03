Onda protege y conciencia a los más jóvenes sobre los riesgos de las redes sociales

n Dos jóvenes mantuvieron una relación en la que intercambiaron imágenes propias con cierto contenido sexual. La pareja rompió, y uno de ellos, como venganza, empezó a compartir estas imágenes con otras personas. Este hecho supuesto, pero que también puede producirse en la vida real, tiene un nombre, «sexting», un delito contra el que pretende concienciar el Ayuntamiento de Onda junto a otras actividades como el «cyberbullying» (uso de las redes para ejercer un acoso psicológico, humillar o difamar a otra persona), o el «grooming» (una estrategia que emplea una persona adulta para ganarse la confianza de un menor mediante internet para obtener satisfacción sexual o imágenes pornográficas).

La concejala de Política Social del Ayuntamiento de Onda, Mari Carmen Aguilella, presentó ayer una campaña contra el caso en las redes, principalmente dirigida a la juventud, que consistirá en la distribución de folletos y charlas en distintos centros educativos y formativos. Además, el próximo viernes se presentará un videoclip del grupo Santa Matanza contra el bullying.

En esta campaña transversal, que lleva el título «Compórtate en la red. No más violencia», ha colaborado distintas áreas del ayuntamiento, así como el juzgado de Paz y cuerpos como la Policía Local y la Guardia Civil.



Recomendaciones

Entre otras cuestiones, el Ayuntamiento de Onda recomienda no facilitar datos personales ni las claves de las redes sociales, ignorar las provocaciones, comportarse con educación, evitar chatear con personas desconocidas, abandonar la conexión en caso de ser molestado y pedir ayuda, no compartir fotografías comprometedoras ni videos sexuales, y no ceder al chantaje a través de Internet. Además, también desde el consistorio ondense se recomienda, si se es conocer de alguna persona que sufra estas prácticas, explicarle el peligro de este tipo de acoso.

Por último, Aguilella recordó que este tipo de actos pueden derivar en un delito, y recordó los perjuicios para la persona afectada.