Quejas de la familia de Lorenzo por el uso sin permiso de un cuadro del artista

La polémica con la gestión de la Junta de Festes llega incluso hasta una de las familias más queridas en el mundo de la fiesta, como es la de la viuda e hijas del artista castellonense Lorenzo Ramírez, fallecido en mayo del año pasado. El hecho concreto es haber descubierto que la Junta editó un folleto para repartir en el Pregó del pasado 3 de marzo que estaba ilustrado con una litografía de Lorenzo que se había donado de manera exclusiva para el Congrés Magdalener del pasado año.

María Elvira, la viuda de Lorenzo, reconocía ayer que«somos las primeras que queremos que la obra de Lorenzo siga presente, y más en las fiestas, pero nos sorprendió negativamente descubrir la imagen de la litografía, cedida solo para el Congrés Magdalener, en ese folleto, en el que además no se hacía referencia alguna a Lorenzo». María Elvira asegura desconocer quién es el responsable de esa reproducción de la imagen sin permiso en el seno de la Junta, pero considera que no se ha hecho de manera correcta, «sobre todo porque no tenemos ningún inconveniente en ceder las obras de Lorenzo si nos las piden».