Sergio García ya es papá

El golfista de Borriol, Sergio García, ha sido papá. Azalea Adele García ha nacido este jueves, a la 1.54 de la mañana, tal y como el deportista castellonense ha anunciado en sus perfiles oficiales de las redes sociales. García ha aprovechedo la publicación para destacar la entrega de su mujer, la periodista americana Angela Akins, tanto durante el embarazo como en el parto. "Os quiero tanto", ha escrito el golfista.





Beautiful Azalea Adele Garcia was born on March 14 at 1:54am. So proud and impressed with my wife @TheAngelaAkins and the way she handled the pregnancy and delivery! Love you both so much???? pic.twitter.com/IGu1tV1QlA