Soriano lucha por su mejor versión

La 2017-18 está siendo la peor temporada como profesional de Roberto Soriano (Darmstadt, Alemania, 1991). Las lesiones le han privado de seguir creciendo como futbolista en las filas del Villarreal CF y el centrocampista de nacionalidad italiana trabaja a conciencia para recuperar su mejor versión. Aquella que empezó a demostrar cuando jugaba en la Sampdoria y que refrendó con destacadas actuaciones la pasada campaña ya en las filas del cuadro villarrealense.

«Estoy contento porque estoy volviendo a jugar un poco y empiezo a tener continuidad. Tuve mala suerte con las lesiones al principio de temporada y esa es la razón por la que no he empezado bien. Mi objetivo es seguir trabajando para volver a ser el Soriano que vimos el año pasado. En los diez partidos que restan de Liga, tengo muchas ganas de ayudar al equipo con goles y asistencias», confesaba ayer el futbolista al ser preguntado por sus sensaciones tras regresar al equipo el pasado domingo en el encuentro ante Las Palmas y contribuir al triunfo de su equipo por 0-2.

En la presente temporada, Soriano únicamente ha participado en 17 partidos y no ha anotado ningún gol. Lejos quedan los 33 partidos que jugó el curso pasado y los nueve goles que anotó. Y todo por un esguince de la rodilla del que recayó cuando encaraba su regreso a los terrenos de juego. «Faltan diez partidos y quiero dar lo máximo para meter al menos un par de goles si es posible porque acabar un año sin goles no es bueno. Espero jugar muchos minutos hasta final de temporada», añadió el centrocampista.

Soriano se empezó a hacer un nombre en el mundo del fútbol en la Sampdoria. En su primera campaña, la 2012-13, participó en 24 partidos. Al año siguiente jugó 29 encuentros y marcó cinco goles, incrementando el número de minutos en la campaña 2014-15, cuando compitió en 33 encuentros y anotó cuatro goles. Su última temporada en el club italiano, la 2015-16, fue la de su consagración con 33 partidos jugados y nueve goles, y esa tarjeta de presentación le sirvió para que el Villarreal se fijara en él y decidiera ficharlo por cinco temporadas tras pagar alrededor de 14 millones de euros por su traspaso.

La pasada temporada, en su primer año de amarillo, el centrocampista italiano fue una de las revelaciones del submarino y acabó el curso con buenos registros que le convertían en una pieza clave para la actual. Sin embargo, las lesiones le han pasado excesiva factura y a Soriano le está faltando regularidad y confianza para volver a ser el que era.

«Quiero volver a tope porque es lo más importante para mí. He estado cuatro meses fuera del equipo y me ha costado mucho recuperarme. El otro día jugué los 90 minutos, pero noto que me cuesta y que no puedo hacer todas las acciones al cien por ciento», dijo.

Su recuperación está siendo intensa, pero Soriano cuenta con el apoyo y la total confianza del entrenador del Villarreal, Javi Calleja: «Es positivo que el míster me valore. Quiero volver a mi forma top para echar una mano al equipo porque seguramente el año pasado, con mis goles y asistencias, ayudé mucho más que este». prosiguió.

De momento, ya ha completado 90 minutos tras su lesión y Soriano quiere seguir sumando minutos, si es por el centro del campo mejor que en banda, «porque es ahí donde me encuentro más cómodo».