Benicàssim exige al Consell que retome las obras del Centro de Atención a Mayores

n El Ayuntamiento de Benicàssim ha criticado que los trabajos de finalización del Centro de Atención a Mayores (CEAM) sigue acumulando retrasos en su puesta en marcha, «lo que va en serio detrimento de su puesta en marcha en un plazo corto». Por este motivo, la alcaldesa, Susana Marqués tras conocer que se está produciendo un nuevo retraso del inicio de los trabajos por falta de agilidad en los trámites de fiscalización del contrato de obras ha pedido públicamente «mayor compromiso y eficiencia para que no se dilate más el procedimiento administrativo y puedan iniciarse cuanto antes las labores de acondicionamiento del CEAM».

Marqués recordó ayer que la licitación del proyecto de finalización de las obras del Centro de Mayores de Benicàssim se llevó a cabo en agosto de 2017 tras dos años de retrasos y promesas no cumplidas cuando el dinero, que es finalista, estaba ya reservado y destinado desde 2015 a esta obra. «Además, de forma poco eficiente, de este concurso no se reunió la mesa de licitación hasta diciembre del año pasado y tras este trámite, la adjudicación no se ha realizado hasta el mes de febrero y ahora, semanas después de la licitación, la conselleria aún no ha firmado el contrato y, por tanto, la empresa no ha podido ni siquiera entrar en el recinto del CEAM para empezar a planificar».