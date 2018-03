El cónsul rumano admite el incidente con Bellido pero no presentará queja

El cónsul de Rumanía en la Comunitat Valenciana, Dragos Viorel Tigau, admite un incidente con el presidente de la Junta de Festes, Juanvi Bellido, durante la mascletà del primer sábado de Magdalena, pero le quita valor y descarta presentar una queja formal.

Levante de Castelló, afirma que el departamento de Protocolo del ayuntamiento se puso en contacto con él preguntando por el encontronazo con Bellido. El consistorio avisó al consulado tras llegarle el malestar del consulado de manera verbal por una tercera persona, pero el diplomático asegura que su departamento no llamó directamente al ayuntamiento porque no dio importancia al comportamiento del presidente de la Junta, al cual desconocía el cónsul.

Sobre los hechos en sí, el ministro plenipotenciario explica que tras acceder a la zona de autoridades de las mascletaes, «un hombre vestido de azul de manera tradicional«me habló de forma agresiva. Le dije que era el cónsul de Rumanía y me ignoró». Bellido afirma que le empujó, una afirmación que desmiente el cónsul. A partir de ahí, continúa, siguió la pirotecnia y luego se marchó sin dar «más importancia» al incidente. «Después el ayuntamiento me preguntó si quería poner una queja y le dije que no», agrega el cónsul, que remarca que solicitará una reunión con la alcaldesa para esclarecer las circunstancias de dicho día, y reclama que no se le utilice en el enfrentamiento entre el ayuntamiento y Bellido.