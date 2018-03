Recogen firmas contra el uso de música «sexista» en el coso multicolor

La polémica en torno a la gestión en fiestas salpica también a la organización del coso multicolor. Ahora se ha iniciado en Change.org una recogida de firmas contra el uso de música «sexista» en un acto infantil como el coso multicolor.

Según esta campaña, que está auspiciada por Círculo Balona, en el coso multicolor, que está pensado para los más pequeños y que coincidió el Día de la Mujer -8 de marzo-, se escucharon letras con contenido «machista». Asegura que una estrofa de una canción afirmaba: «A mi me gusta que me traten como una dama, aunque eso se me olvide cuando estamos en la cama».

La campaña insta al Consell y al ayuntamiento a que en las fiestas y actividades infantiles se utilice «música sin connotaciones machistas y sexistas». «El ayuntamiento está haciendo esfuerzos para acabar con la violencia machista y la desigualdad de género, pero consideramos que permitir que la población infantil escuche estas canciones, es dar un paso atrás», subrayan los promotores de la campaña. «Además, la coincidencia con el Día de la Mujer, con movilizaciones históricas y multitudinarias donde justamente se reivindicaba lo contrario a estos mensajes, es una broma de mal gusto», agregan.

La gestión del coso, al igual que el resto de actos festeros, correspondió, a la Junta de Festes. Desde la entidad que dirige Juanvi Bellido lamentan esta polémica y subrayan que se trata de canciones que están de moda y que también se han usado en collas, gaiatas y colegios.

Desde la Junta no entienden que se ponga en el disparadero el coso multicolor por este hecho.