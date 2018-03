Tres semanas sin uno de los 'jefes'

Uno de los 'jefes' de la defensa del CD Castellón, el valenciano Enrique José Sampedro, será baja de dos a tres semanas debido a una elongación en el bíceps femoral y ciático que se le ha diagnosticado tras el percance sufrido el domingo por la mañana durante el partido empatado en el campo del Atlético Levante (1-1). Ese es el resultado de las pruebas a las que fue sometido ayer por la mañana, así que se perderá el encuentro contra su exequipo, de este domingo contra el Torre Levante en Castalia (17.00 horas).

Si no hay contratiempos, Enrique solo se perderá dos partidos. Y es que tras jugar este domingo contra la escuadra de Orriols, luego se rendirá visita al Paiporta en El Palleter (domingo 25), pero luego quedó aplazada la jornada del miércoles 28 y la del domingo 1 de abril. La competición regresará el miércoles 4 del próximo mes en el Estadio Castalia contra el Silla y allí podrá jugar ya el central del conjunto castellonense si todo marcha como toca.

Enrique no podrá medirse a su ex equipo ya que tanto él como Juanjo Gracia tienen pasado en el Torre Levante. El central valenciano jugó allí tres temporadas antes de recalar en el conjunto albinegro. Disputó 90 partidos, con 7.744 minutos, tres goles y 40 cartulinas amarillas, por dos rojas. Juanjo Gracia, por su parte, empezó la temporada pasada, la 2016-17, en el Eldense y la acabó en el Torre Levante, con 10 partidos, 628 minutos, dos goles y una amarilla. En el equipo de Orriols la campaña arrancó con tres exalbinegros que ya no están: Pruden Sáez y Álex López (se han marchado al Recambios Colón) y Alberto Yagüe (al Acero).

No estará el central valenciano para el encuentro del domingo, pero el técnico Sergi Escobar podrá disponer de los otros centrales Arturo Navarro y Ángel Dealbert, quienes no pudieron actuar contra el Atlético Levante, el primero por no estar al ciento por ciento de sus molestias, y el segundo por el proceso febril que sufrió el pasado fin de semana. Ayer los dos jugadores se ejercitaron con normalidad en Marina d'Or, por lo que estarán en perfecto estado de revista y a disposición del entrenador almassorense.

Los dos jugadores que no se entrenaron con normalidad, aunque se espera que hoy ya lo puedan hacer, fueron el centrocampista valenciano Marc Castells, que se limitó a hacer ejercicios de carrera por la banda y luego estiramientos, y el delantero gerundense Cristian Herrera, que realizó el calentamiento y los rondos, pero luego se retiró a la banda para hacer estiramientos. Sufre una pequeña sobrecarga y, además, en la segunda parte del choque sufrió un duro golpe del que afortunadamente se pudo recuperar a tiempo.