Compromís denuncia discriminación de género en un torneo de pádel

Compromís per Vinaròs ha denunciado la discriminación que sufren las deportistas femeninas que participan en el circuito Audi Pádel Series a la hora de recibir los premios.

Paula Cerdà, de Dones amb Compromís per Vinaròs, explicó que «a pesar de que la inscripción es la misma tanto para jugadores masculinos como para los femeninos (18 euros), el premio para los campeones de la primera categoría del torneo masculino será el trofeo más 200 euros y una tarjeta regalo de 100 euros; y en cambio para la campeona femenina será el trofeo más 100 euros y una tarjeta regalo de 100 euros. Lo mismo ocurre entre los finalistas masculinos de la misma categoría, 100 euros y tarjeta regalo de 50 euros, y las finalistas femeninas recibirán, 50 euros y tarjeta regalo de 50 euros»



«Más que evidente»

«La discriminación de género es más que evidente en este caso, desde Compromis per Vinaròs queremos visibilizar los privilegios de los deportistas masculinos y esta intolerable discriminación. Porque desde Compromís per Vinaròs creemos en la igualdad, apostamos por la paridad y esto quiere decir dar un paso adelante y denunciar, siempre que haga falta, aquellos machismos que hay en nuestra ciudad y luchar porque no se vuelven a repetir», finalizó la representante de Dones amb Compromís per Vinaròs.

Audi Pádel Series es un circuito de torneos de pádel que tiene lugar en diferentes municipios de les Terres de l'Ebre y el Baix Maestrat, con carácter? mensual y un calendario acordado por los diferentes clubes. El próximo torneo en Vinaròs se celebrará del 19 al 25 de marzo.