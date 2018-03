Imanol García: «Los partidos de ahora son de seis puntos»

Imanol García, centrocampista navarro del Villarreal B, aseguró que el calendario ahora será más exigente porque en las próximas jornadas se enfrentarán a equipos que están en la parte alta y, por consiguiente, son rivales directos en la pelea por las plazas de play-off. «Estos partidos que llegan ahora son de seis puntos, por aquello de que sumas tres puntos y otros tres que deja de sumar el rival», apuntó el futbolista.

El filial amarillo juega mañana a las 11.30 horas contra el Valencia Mestalla en la Ciudad Deportiva Antonio Puchades, donde intentarán traerse los tres puntos a Vila-real. «Iremos a ganar porque a estas alturas de la temporada sólo vale ganar, sumar de tres en tres. En el vestuario no pensamos en otra cosa que no sea el triunfo», agregó el ex de Osasuna B.

De cara a esta cita con el filial del Valencia irán a «darlo todo» y además destacó que «ahora el equipo está en un buen momento y creemos mucho en nuestras posibilidades. Es un partido que queremos ganar para seguir ahí en la segunda plaza de la tabla». Además, quieren hacer bueno el empate del domingo pasado contra el Mallorca en el Mini Etadi, venciendo en el campo del Valencia Mestalla.



Regreso de Joan Femenías

El Villarreal B acudirá a esta cita con las bajas de las últimas semanas por lesión como son las de Diego Fuoli, Leo Suárez y Ramiro Guerra. El que está de vuelta, si lo cree conveniente el entrenador Miguel Álvarez, es el portero balear Joan Femenías, ya recuperado de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en septiembre pasado.