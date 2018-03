ConvivèncIES a Almassora

Hui em prenc la llicència de parlar com a docent, com a membre d'una comunitat educativa i com a persona preocupada per l'educació de les persones que seran el futur de la nostra societat. Al meu institut, com a tots els altres en què he treballat des de 2008, ens trobem situacions complicades cada dia.

És veritat que bona part de l'alumnat té un bon comportament, però també ens trobem insults, amenaces, humiliacions i tot tipus d'actituds inadequades cap a la resta de companys i companyes del centre o cap al professorat. Són moltes les vegades en què hem de fer front a conductes contràries a les normes de convivència i obrir expedients disciplinaris per sancionar aquells i aquelles que impedeixen la convivència i l'aprenentatge de la resta.

Però, què podem fer per evitar tots eixos comportaments inadequats? Com podem fer que l'alumnat expulsat no torne dies més tard igual o pitjor de com se'n va anar? Per la meua experiència sé que és necessari complementar la tasca que fa el professorat des de les tutories i altres vies. És fonamental educar en valors també fora de l'àmbit escolar i familiar i és necessari que hi haja un lligam més estret entre el món educatiu i el sociosanitari.

Per això, gràcies a Creu Roja i a la col·laboració dels instituts, en els pròxims mesos posarem en marxa a Almassora el projecte ConvivèncIES, en què professionals i voluntariat treballaran amb l'alumnat expulsat. En aquestes sessions de treball, aprofundiran en qüestions tan importants com l'educació en valors, la millora de les habilitats socials o la resolució de conflictes. Tot amb la voluntat que eixe període en què normalment el professorat no podem fer molt més que manar-los deures servisca per intentar evitar que reincidisquen, ajudar-los a créixer com a persones, motivar-los i fins i tot aconseguir que es reenganxen al sistema educatiu. Crearem una oportunitat allà on abans només hi havia un problema.

És obligació nostra, de les institucions, treballar per la inclusió social i pel benestar de totes les persones. Un dels deures que tenim és aconseguir que els nostres xiquets i xiquetes i la nostra gent jove puguen créixer i estudiar en les millors condicions possibles. Per això, un dels objectius de la nostra acció de govern és que no hagen de fer classe en barracons.

Després de més d'una dècada de reivindicacions, les aules prefabricades desapareixeran d'Almassora gràcies al desbloqueig en la construcció del col·legi Regina Violant o a l'adhesió al Pla Edificant de la Generalitat, el qual permetrà ampliar i millorar l'Ambaixador Beltrán, el Santa Quitèria i l'IES Álvaro Falomir. Les polítiques de visites papals i esdeveniments multitudinaris han sigut substituïdes per polítiques per a les persones. Perquè a Compromís tenim clar que l'Estat de Benestar només és possible amb uns serveis públics i socials universals i de qualitat.