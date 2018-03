Día Mundial del Síndrome de Down

El concejal de bienestar social y dependencia, José Luis López, ha visitado la Fundación Síndrome de Down Castelló para ultimar los preparativos que, con motivo del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, se llevarán a cabo el próximo miércoles, 21 de marzo, en la ciudad de Castelló en colaboración con el Ayuntamiento. Entre las distintas iniciativas a desarrollar destacan la celebración de un simulacro de pleno con la participación de personas con síndrome de Down y miembros del equipo de gobierno municipal, así como la instalación de una mesa informativa por parte de la fundación en la plaza de la Pescadería.