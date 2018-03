Estudiantes de la UJI hacen una traducción del Pregó al inglés

Estudiantado de segundo curso del Grado en Estudios Ingleses de la Universitat Jaume I ha realizado una traducción del poema Pregó de Bernat Artola como trabajo de la asignatura de Lingüística Aplicada a la Traducción del Inglés impartida por la profesora Lorena Bort Mir.

El trabajo, realizado por grupos, ha consistido en la traducción de este poema, emblema de las Fiestas de Castelló, teniendo en cuenta los seis componentes lingüísticos que hay que considerar para que la traducción resulte adecuada y completa. Estos componentes son la fonología, morfología, sintaxis, léxico, semántica y pragmática.

«La traducción de un texto no estaría totalmente completa si no se valora su contexto histórico o social, o si no se considera el cambio sintáctico que las oraciones de la lengua del texto original (la lengua origen) pueden sufrir respecto a la lengua a la que va a ser traducido (la lengua destino), o los distintos significados que puede tener una determinada palabra en ese determinado texto, entre otros. Traducir no es sólo identificar el significado de una palabra tras otra. Es una tarea lingüística que requiere un proceso realmente complejo», destaca la profesora Lorena Bort Mir.

Una vez hechas las traducciones, todas han sido evaluadas por los mismos alumnos y baremadas de acuerdo una rúbrica donde se puntuaba la adecuación de estos seis componentes lingüísticos. El grupo ganador ha sido el formado por María Jiménez, Rebeca López, Patricia Palacios y Nicole Garzón.

El objetivo de esta propuesta ha sido motivar el estudiantado e implicarlo en la sociedad y la cultura del entorno de la UJI, al mismo tiempo que se contribuye a la internacionalización de las fiestas.