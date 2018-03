Gastronomía de ensueño en Vilafranca

L'Escudella. Regentado por el matrimonio formado por Emilio Pons Tena y Bruno Morraja Deusdad, el restaurante ubicado en Vilafranca abrió sus puertas en 2011 con el objetivo de poner en valor la cocina tradicional, con productos de la tierra, pero con un toque de vanguardia e innovación.

El restaurante L'Escudella en Vilafranca ofrece a sus clientes menús que cambian en función de la época del año y los productos de temporada. Durante este mes de marzo nos encontramos con un menú cuya protagonista por excelencia es la preciada trufa negra.

Regentado por el matrimonio formado por Emilio Pons Tena y Bruno Morraja Deusdad el establecimiento abrió sus puertas en 2011 cuando, recién salidos de la escuela de hostelería, los dos propietarios decidieron volver a su pueblo natal para emprender un negocio en la que es su pasión: la hostelería. Desde el primer momento tuvieron claro que querían apostar por la cocina tradicional, con productos de la tierra, pero con un toque de vanguardia e innovación. Así nació L'Escudella y así comenzó su andadura profesional.

Hablamos con Bruno Morraja, quien se encarga de dirigir la sala mientras Emilio Pons está al mando de los fogones. Morraja señala que en estos siete años han aprendido mucho y que ha sido la constancia y la pasión la que les ha llevado donde están ahora.

En esta época del año el olor predominante en el restaurante es el de la trufa. No hay un solo plato de la carta que no contenga este preciado manjar. ¡Hasta el postre! Como no podía ser de otra manera, nos disponemos a disfrutar con el Vilanosporum 2018.

Para abrir boca nos sirven el primero de los aperitivos (a compartir) que consta de un «tartar de jamón de la tierra con yema de huevo cantera, trufada y curada». Con la miel en los dientes nos sirven dos platos más, «ensalada de temporada con calçots a la llama, salsa thai, vinagreta de avellanas y trufa» y «canelones de carne con bechamel trufada y galleta de queso de oveja», No sabemos por cuál de los dos platos decidirnos, ya que ambos están deliciosos.

Tras unos aperitivos para chuparse los dedos nos sirven el plato de cuchara. Una «infusión de setas al momento con guioza de verduritas de temporada, gamba roja y trufa» a la que sigue el plato principal, «solomillo de ciervo vilanosporum». La indecisión vuelve otra vez a nosotros debido a que, cada uno a su manera, nos enseñan sabores y texturas increíbles.

Y llegamos al postre. Aunque al saber que nuestro plato dulce también contenía trufa éramos un poco escépticos éste ha resultado ser todo un descubrimiento. «texturas de naranja y AOVE con merengue trufado y sorbete de higos secos» es un plato agradable en boca, con el toque dulce necesario y que pone el broche de oro a un menú que nos ha encantado.

Menús temáticos

Bruno Morraja y Emilio Deusdad han querido darle a su restaurante un toque diferente que sea reflejo de su personalidad y sus viajes. Por ello, los platos que se elaboran en la cocina del chef 3milio -nombre por el que se conoce a Emilio Pons en el mundo de la gastronomía y que recientemente ha sido el chef invitado en las jornadas de la trufa del Maestrat- incluyen sabores y aromas que nos transportan a otros países.

Además, los menús con significado son uno de los platos fuertes de L'Escudella. La historia del Titanic o el recuerdo de los segadores de cereal fueron dos de sus creaciones con más éxito.

Literatura y gastronomía

Con motivo de las jornadas gastroliterarias de Vilafranca el restaurante adapta durante un fin de semana su menú a una obra concreta. Este año en concreto, los días 20 y 21 de abril la cena se basará en «La Vuelta al Mundo en 80 Días» de Julio Verne. Los asistentes a las jornadas disfrutarán de diferentes actividades con la historia de Phileas Fog como eje central. Cabe destacar la proyección de una película, una sesión de comentarios sobre la historia y, como no, la degustación del menú literario de L'Escudella.