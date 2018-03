«Queremos ser el tercer equipo en ganar al Atlético»

Javi Calleja no esconde la ilusión que le haría ganar al Atlético de Madrid mañana en el Estadio de la Cerámica, pero al mismo tiempo el entrenador del Villarreal CF es consciente de la dificultad que comporta enfrentarse a los rojiblancos ya que son el equipo menos goleado de LaLiga Santander y uno de los de mayor potencial por plantilla.

«Este partido es de los más difíciles de la temporada, con un equipo que viene de ganar con mucha autoridad en Europa, que viene haciendo las cosa muy bien desde hace tiempo y al que es muy complicado encontrarles fallos. Es un equipo muy sólido, un equipo que está marcando muchos goles y sabemos que tenemos que hacer un gran partido si queremos ganar», comenzó diciendo el entrenador madrileño.

Pero en el fondo Calleja dejó claro que su equipo tiene mucho que ganar y poco que perder esta jornada, y por ello saldrán a tope desde el primer mimuto. «La idea es ganar, como supongo la tendrán ellos. Sin hacer de menos a nadie, tenemos muchos argumentos para confiar en que jugando en casa podemos ganar», comentó.

Es más, el entrenador del cuadro villarrealense tiene bien estudiado a su oponente y mostró su deseo de convertirse en el tercer equipo que les gana. «Encontrar fisuras en el Atlético de Madrid es complicado, es un equipo al que es muy difícil sorprenderle en defensa y más cuando defienden en bloque. Y cuando salen lo hacen con mucho peligro y con muchas variantes, con Diego Costa al espacio y con Griezmann entre líneas. Son jugadores muy peligroso que encima están teniendo mucho acierto en los últimos partidos. Sabemos que solo son dos equipos los que les han ganado, vamos a ser los terceros», justificó el técnico.

«Lo primeros es no cometer errores, sabemos que cualquier fallo te penaliza, esa es una clave. Que se lo ganen ellos que tiene muchas virtudes para hacerlo, pero que no se lo regalemos nosotros. A partir de ahí tener paciencia para desorganizarles, no será fácil, ya que es un equipo que replegado es muy difícil de batir y de superar. A lo que suman que tienen jugadores extraordinarios arriba, jugadores que están teniendo gol con facilidad», añadió.

Por primera vez en toda la temporada, Calleja podrá contar con prácticamente la totalidad de sus jugadores –solo están en la enfermería los lesionados de larga duración como Andrés Fernández y Bruno Soriano– y eso alegra sobremanera al técnico. «Ojalá podamos tener siempre estos problemas de dejar fuera a jugadores, es lo mejor para un equipo y para un entrenador», concluyó Calleja en la previa.